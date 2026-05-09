Garlasco, clamorosa rissa a Quarto Grado tra Angela Taccia e Carmelo Abbate

"Le telefonate, i suoi soliloqui io penso che siano confessione a tutti gli effetti Gianluigi ", afferma senza esitazioni il giornalista di Panorama. Poi aggiunge: "Quando lui viene qui e dice a me e a te che le telefonate del 7 e dell'8 erano per cercare Marco e per sapere quando Marco sarebbe tornato, oggi leggo che tra gli amici sentiti non ce ne fosse uno che non aveva chiaro che Marco stava partendo per la montagna e che sarebbe tornato in un giorno prestabilito".

L'inchiesta su Andrea Sempio , il caso di Garlasco e gli ultimi dirompenti avvenimenti, fanno alzare la tensione alle stelle nello studio di Gianluigi Nuzzi , a Quarto Grado, il programma in onda su Rete 4 venerdì 8 maggio, dove sulle parole dell'indagato, i soliloqui in auto, si scatena la bagarre. Al centro dello scontro le nuove piste investigative, le telefonate effettuate nei giorni precedenti all'omicidio di Chiara Poggi e il duro scontro tra il giornalista Carmelo Abbate e i legali di Sempio.

Il riferimento è alle chiamate effettuate da Sempio prima del delitto. Secondo Abbate, dalle testimonianze emergerebbe un quadro chiaro sugli spostamenti di Marco Poggi, fratello della vittima: "lo dicono loro, e dicono, lo sappiamo noi, ma lo sapevamo tutti".

L'avvocato Taccia replica sostenendo una tesi diametralmente opposta. "È l'ennesima dimostrazione di quanto si voglia mostrificare Andrea Sempio, anche mediaticamente", attacca il legale, ricordando quanto accaduto durante l'interrogatorio dei giorni scorsi. "Ricordo a tutti che quando io e il collega Cataliotti eravamo mercoledì all'interrogatorio, quando eravamo ancora dentro, le prime indiscrezioni, ovviamente le peggiori, erano già uscite. E questo non vi nascondo, che non finisce mai di farmi rimanere basita, amareggiata".

Quindi l'affondo finale sul clima che si respira attorno al caso e all'inchiesta: "Mi chiedo veramente il garantismo dove stia andando a finire, perché io non lo vedo più, non lo vedo più. Ed è molto pericoloso, perché nella situazione di Andrea Sempio potrebbe ritrovarsi chiunque, ogni cittadino", conclude Angela Taccia.