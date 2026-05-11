Gianluigi Nuzzi, "ricordo tutto": in diretta il clamoroso audio ricevuto su WhatsApp da Andrea Sempio

"Io mi ricordo quando è cominciato il tutto. Era una mattina, stavo uscendo dalla cucina, vado verso la sala e di punto in bianco compare la mia faccia sul televisore. Una foto presa da una serata tra amici, allegro, sorridente con scritto sotto 'Andrea Sempio indagato'". È questo il testo dell'audio di whatsapp mandato da Andrea Sempio a Gianluigi Nuzzi, che lo ha fatto ascoltare nella puntata di oggi, lunedì 11 maggio, della trasmissione di Canale 5 'Dentro la notizia'.
"Quando hai saputo delle accuse (nel 2017, ndr) cosa è successo, puoi descrivere minuziosamente quei momenti?", è la domanda di Nuzzi a cui Sempio rispose con l'audio nel quale si troverebbero le parole presenti negli appunti presi da Sempio nel post-it che gli inquirenti hanno prelevato dalla spazzatura e che è ora agli atti dell'inchiesta in cui è indagato per l'omicidio di Chiara Poggi.
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"Nello stesso momento, tutto di colpo, il cane inizia ad abbaiare come un matto, inizia a correre per casa - dice Sempio nell'audio inviato a Nuzzi -. Fuori partono delle urla, si sentono dei colpi contro il cancello di casa, inizia a squillare il campanello continuamente, tipo sirena - poi mio padre ha dovuto staccarlo perché era un continuo - e dalla finestra che dalla sala dà fuori io vedo tutta questa folla di gente davanti al cancello, tutti pigiati che spingono contro il cancello, che chiamano il mio nome. Iniziano a squillare i nostri cellulari perché a quel punto, chissà come mai, il nostro numero ce l'avevano tutti e tutto questo casino, tutti quelli fuori che gridano e sotto il televisore che continua a ripetere 'Andrea Sempio indagato per omicidio'".
L'audio di Sempio che spiega il biglietto con scritto "assassino", in esclusiva a #DentrolaNotizia pic.twitter.com/YoEg1mpcbH— Dentro la Notizia (@dentronotiziatv) May 11, 2026