Gianluigi Nuzzi, "ricordo tutto": in diretta il clamoroso audio ricevuto su WhatsApp da Andrea Sempio

"Io mi ricordo quando è cominciato il tutto. Era una mattina, stavo uscendo dalla cucina, vado verso la sala e di punto in bianco compare la mia faccia sul televisore. Una foto presa da una serata tra amici, allegro, sorridente con scritto sotto 'Andrea Sempio indagato'". È questo il testo dell'audio di whatsapp mandato da Andrea Sempio a Gianluigi Nuzzi, che lo ha fatto ascoltare nella puntata di oggi, lunedì 11 maggio, della trasmissione di Canale 5 'Dentro la notizia'.

"Quando hai saputo delle accuse (nel 2017, ndr) cosa è successo, puoi descrivere minuziosamente quei momenti?", è la domanda di Nuzzi a cui Sempio rispose con l'audio nel quale si troverebbero le parole presenti negli appunti presi da Sempio nel post-it che gli inquirenti hanno prelevato dalla spazzatura e che è ora agli atti dell'inchiesta in cui è indagato per l'omicidio di Chiara Poggi.