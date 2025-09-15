Katia Ricciarelli-choc: "Come è morto Pippo Baudo"

Così rievoca i suoi sogni di vita con il conduttore, con cui è stata sposata per 18 anni. Ma la ferita più profonda non è il divorzio: è l’esclusione, è il non sapere. “Non ho saputo della morte di Pippo da chi di dovere. Ho ricevuto messaggi di condoglianze sul telefonino e pensavo fosse uno scherzo”. Duro anche il ricordo dell’ultimo saluto: “Alla camera mortuaria c’era solo la segretaria. Piangeva e ripeteva ‘39 anni’, ma era pur sempre solo la segretaria. Pippo è stato isolato dal mondo”.

E ancora: “Non so se volesse stare da solo. Ma tutti dicono che è stato allontanato e c’è una ragione se lo dicono tutti”. Non sono mancati dissapori anche con i figli di Baudo, specie con Alessandro, il figlio “segreto”: “Quando ho scoperto che Alessandro era figlio di Pippo Baudo sono rimasta scioccata. Io gli ho detto ‘Tranquillo, tu hai avuto la tua vita, io la mia però non voglio il ragazzo in casa nostra’. Anche lui è stato messo da parte. L’ho visto piangere. Io non dico bugie, al massimo sto zitta”. Rimpianti? Sì, uno: “Un figlio con Pippo. Ci abbiamo provato, ma non era destino”. E sul tradimento:”«Non mi ha mai tradita. Siamo stati degli stupidini. Potevamo risolvere i nostri problemi. Ma alla fine se n’è andato da solo. Se l’avessi saputo, sarei rimasta con lui giorno e notte”. Poi il colpo finale: “In questa situazione, non perdonerò mai. Mai”.