Verissimo, Iva Zanicchi e Katia Ricciarelli sul sesso: un pazzesco botta e risposta

Ma dai! Katia Ricciarelli e Iva Zanicchi, con grande naturalezza e senza alcun tipo di timidezza, hanno raccontato a Verissimo - il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 - che anche dopo gli 80 anni i sogni erotici continuano a far parte della vita e dell’immaginazione femminile. Le due artiste, senza alcuna timidezza, sono entrate nel merito di desideri e ricordi, regalando un dialogo ironico e molto sincero sul tema dell’intimità nella terza età.

Durante l’intervista Iva Zanicchi ha chiesto all’amica: "Hai un uomo? Qualcuno che ti corteggia, Katia?". Alla risposta negativa del soprano, la cantante ha replicato: "Peccato, perché fare l’amore fa tanto bene". La Zanicchi, 86 anni, ha poi confidato: "Ho una straordinaria capacità di immaginazione, sogno e faccio sogni erotici". Ricciarelli, 80 anni, ha subito replicato: "Anch’io, sempre".