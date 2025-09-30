Affari Tuoi, Stefania travolta dopo la sigla: "Che ipocrisia"

Nella puntata di Affari Tuoi del 30 settembre, la protagonista è Stefania Fravezzi, 34enne di Bolzano, mamma di Zoe, 4 anni, e ricamatrice. Stefania, che si mantiene con piccoli lavoretti e aiuta il fidanzato fotografo Cristiano, ha affrontato una partita altalenante ma si è salvata nel finale, vincendo 30mila euro grazie all’intuito e all’aiuto del Dottore.La sua partita inizia con una serie di tiri fortunati, eliminando cifre basse (20mila, 5, 0, 100, 20 e 200 euro), spingendo il Dottore a offrire 38mila euro, rifiutati da Stefania per la fiducia nel tabellone.

Successivamente elimina 15mila euro, 1 euro e Gennarino, ricevendo un’offerta di 43mila euro, anch’essa rifiutata per inseguire i suoi sogni: investire nella sua attività artigianale, creare un fondo per la figlia e fare un regalo ai genitori. Tuttavia, la fortuna vacilla: elimina 75mila, 500, 10mila e 100mila euro, e l’offerta scende a 38mila, poi a 22mila euro, entrambe rifiutate.Nel finale, dopo aver eliminato 10 euro, rifiuta un cambio di pacco suggerito dal Dottore, seguendo un sogno in cui vinceva 105mila euro.

Elimina poi 200mila e 50mila euro, ma accetta un ultimo cambio di pacco, una mossa che le permette di evitare il disastro e tornare a casa con 30mila euro, salvandosi in extremis. Ma su X non la risparmiano: "Mah mah un po’ diffidente aveva il numero di sua figlia il ragazzo che le suggeriva di tenere fede alle promesse poi improvvisamente divide io cambio e vince mah mah mah", scrive un utente. E un altro, subito dopo la sigla finale, aggiunge: "Che ipocrisia i concorrenti di #affarituoi che dicono va bene quando escono i 300 mila euro o cifre alte...".