Luciana Littizzetto insulta: "Er Meloni, solo faccette con i potenti"

Lo aveva promesso e, puntualmente, lo ha fatto. Luciana Littizzetto aveva anticipato in un'intervista a Vanity Fair che nella prima puntata della nuova stagione di Che tempo che fa avrebbe omaggiato la Flotilla e che avrebbe usato la parola "genocidio" per descrivere quanto sta accadendo a Gaza.

La prima puntata del programma condotto da Fabio Fazio su Nove è piovuta ieri sera, domenica 5 ottobre, e come detto la comica torinese è passata dalle parole ai fatti. In primis un lungo elogio alla flotta pro-Pal: “In questa realtà digitale, dove tutti blaterano alla tastiera, che ci siano state persone che hanno alzato vele e cu*** per prendere il mare e portare aiuti è già un fatto che merita tutto il nostro rispetto".

Nessun dubbio, secondo Littizzetto: la Flotilla è solo luci, niente ombre: "Grazie per aver lavorato ogni giorno a tenere la speranza della pace accesa", ha scandito. Ma nel monologo (in cui come detto ha parlato apertamente di "genocidio"), va da sé, c'è stato tempo e modo per attaccare anche Giorgia Meloni, bersaglio prediletto del programma. O meglio, per attaccare "er Meloni", così come la comica ha soprannominato il premier.