Coma Cose, la rottura è ufficiale: "Tempo di camminare da soli"

I Coma Cose si sono lasciati: ad annunciarlo sono stati loro stessi con un post sui social. "Ebbene sì… Fausto e Francesca si sono lasciati", hanno scritto Fausto Lama e Francesca Mesiano, parlando di una decisione "unanime maturata negli ultimi mesi in cui abbiamo preferito mantenere la questione privata per metabolizzarla e rispettare tutti i vari impegni". A corredo del post un video in cui si vedono i due artisti intraprendere strade diverse. "La verità è che non ci siamo mai fermati in questi anni e abbiamo dato troppe cose per scontate, la grande sinergia lavorativa pian piano ha cannibalizzato la vita privata che si è inevitabilmente consumata e spenta, e più si avvicinava la data da noi pensata per congelare il progetto Coma_cose e riprenderci del tempo per noi, più abbiamo capito che ormai eravamo solo una coppia sul palco e non c’era proprio più nulla da riprendere", ha spiegato il duo.

"Sono stati 10 anni strepitosi, un sogno a occhi aperti che ci ha portato a conoscere persone, luoghi e situazioni che non avremmo nemmeno potuto immaginare, ringraziamo tutte e tutti quelli che ci hanno sostenuti e che hanno incrociato le loro vite con la nostra musica, e tutte le persone con cui abbiamo lavorato, sarete sempre parte di un nostro pezzo di vita fondamentale", hanno continuato i due artisti.