Coma Cose, "ci siamo lasciati": cosa c'è dietro

Sabato scorso avevano dato forfait «per motivi personali» al concerto di Francesca Michielin, dove erano fra gli ospiti annunciati. Ora l’annuncio su Instagram. «Ebbene si... Fausto e Francesca si sono lasciati». Inizia con queste parole il post su Instagram in cui il duo Coma Cose annuncia la loro separazione. «È stata una decisione unanime maturata negli ultimi mesi in cui abbiamo preferito mantenere la questione privata per metabolizzarla e rispettare tutti i vari impegni – hanno scritto sui social -. La verità è che non ci siamo mai fermati in questi anni e abbiamo dato troppe cose per scontate, la grande sinergia lavorativa pian piano ha cannibalizzato la vita privata che si è inevitabilmente consumata e spenta, e più si avvicinava la data da noi pensata per congelare il progetto Coma_cose e riprenderci del tempo per noi, più abbiamo capito che ormai eravamo solo una coppia sul palco e non c’era proprio più nulla da riprendere».

Dopo voci di crisi, poi smentite, adesso la conferma. Sabato scorso avevano dato forfait «per motivi personali» al concerto di Francesca Michielin, dove erano fra gli ospiti annunciati. Finisce così un’epoca per una formazione artistica che era approdata al Festival di Sanremo con Fiamme negli occhi nel 2021, seguita da L’addio, due anni dopo e infine la hit Cuoricini.