Reazione a Catena, scoppia il caso: "Hanno fatto 5 aperitivi"

Le Tre Stagioni, composte da Egle, Chiara e Raffaella, sono tornate a Reazione a Catena, il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno, dopo una vittoria da "76.500 euro", la più alta dell’edizione. Nella nuova puntata, hanno affrontato gli sfidanti Penne e Pennelli, ma l’attenzione del pubblico si è concentrata sulle difficoltà di questi ultimi. Sui social, in particolare su X, i telespettatori non hanno risparmiato critiche, sottolineando la presunta debolezza degli avversari: "Per me se non riconosci ‘non sono una signora’ meriti di essere squalificato e basta", "Mamma mia ma trovano sempre gente più scarsa di loro", "Gli sfidanti di oggi sono in trasmissione solo per dire ‘la passiamo’", "Praticamente gli sfidanti potevano chiamarsi ‘La passiamo’".

Secondo il pubblico, i Penne e Pennelli non rappresentavano una sfida all’altezza, rendendo la vittoria delle Tre Stagioni quasi scontata.Non è la prima volta che il trio finisce nel mirino delle critiche. Dopo la loro precedente vittoria, i commenti su X erano stati altrettanto duri: "Brave x la RAI fortuna che finisce domenica altrimenti non hanno più soldi", "Con queste spiegazioni della cippa come non può sorgere il dubbio su ste tre? ...punto ...un tasto della tastiera. OK!". Alcuni spettatori hanno insinuato che le Tre Stagioni vincano "senza sapere come", sollevando dubbi sulle loro prestazioni.

Nonostante le polemiche, il trio ha continuato a dominare, alimentando discussioni accese tra i fan del programma. E c'è chi va all'attacco: "Meno male che la puntata è registrata, altrimenti si poteva supporre che gli autori avessero fatto cinque aperitivi a testa!!! ....giusto per la Febbre del sabato sera, (che un po' in effetti fa delirare".