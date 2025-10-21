Affari Tuoi, Mauro travolto dopo la puntata: "Infamata"

Per la prima volta, Affari Tuoi su Rai1 ha introdotto un’anteprima prolungata per contrastare la concorrenza di Gerry Scotti su Canale 5. Stefano De Martino non si è limitato a presentare il concorrente, Mauro dall’Abruzzo, macellaio con la figlia Micaela (anche lei del mestiere), ma ha fatto scendere tutti i pacchi, svelato il numero e coinvolto il pubblico prima della pubblicità.

Una strategia per "caricare" l’audience.Il gioco si è rivelato emozionante e sfortunato. Il numero 9 era centrale: legato al figlio di Micaela, Santiago, e alla morte del nonno. Quando è stato aperto, lei è scoppiata in lacrime; dentro c’erano 200.000 euro, persi per sempre. Padre e figlia hanno poi accettato il cambio pacco: Mauro, distratto, ha preso il 2 (50 euro) invece del 14concordato. Il suo pacco conteneva Gennarino, ma la fortuna è svanita.Nonostante il siparietto comico con De Martino e Herbert Ballerina (il conduttore si è offerto per un "colpo di natica" portafortuna), Mauro ha eliminato anche i 300.000 euro, restando con soli pacchi blu.L’ultima speranza era la Regione fortunata: un tiro per 100.000 euro, poi un secondo per 50.000 escludendo 10 regioni. Mauro ha scelto l’Emilia-Romagna: nulla. Ironia della sorte, i 50.000 euro erano proprio in Abruzzo, la loro regione. Una serata di lacrime, rimpianti e sfortuna dilagante. E poco prima dell'esito tragico della puntata, qualcuno su x si era avventurato in una profezia: "Se non fosse la Sicilia non avrebbe avuto senso eliminare prima i 50k, secondo me ha vinto", ha scritto un utente. Poi la tremenda sconfitta e così un altro utente ha sottolineato: "Questa è stata una infamata". Qualcuno ha gufato? Si scherza ovviamente...