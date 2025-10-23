Affari Tuoi, Giorgia fa innervosire tutti: "Ma basta, sgrunt..."

Nella puntata di Affari Tuoi del 22 ottobre, la concorrente Giorgia, guest relation manager in un hotel a cinque stelle, gioca insieme al fratello Edoardo, ex ciclista e studente di Scienze della Comunicazione. Partono con il pacco numero 20, supportati dal conduttore Stefano De Martino e da Herbert Ballerina. Giorgia, scherzando, racconta di essere "in trattative" con un ragazzo, e Stefano cita suo figlio parlando di "relationship".

La partita inizia con un primo giro che porta 1000 euro dal pacco Gennarino, ma elimina premi pesanti (50.000, 75.000 e 100.000 euro). Il Dottore propone un cambio, e Giorgia scambia il pacco 20 con il 15, scoprendo poi che il 20 conteneva solo 5 euro. Al secondo giro, spariscono i 30.000 euro, e il Dottore offre 21.000 euro, rifiutati da Giorgia. Escono poi 10.000 e 15.000 euro, ma i premi da 200.000 e 300.000 euro restano in gioco. Giorgia accetta un altro cambio, passando dal pacco 15 al 6.Nonostante l’uscita del pacco da 200.000 euro, Giorgia rifiuta un’offerta di 30.000 euro, motivata dal desiderio di aiutare la mamma, figura fondamentale per lei.

Tuttavia, perde i 300.000 euro dopo un terzo cambio, riprendendo il pacco 15. Alla fine, con solo 20.000 euro e 0 euro in gioco, accetta un quarto cambio, tornando al pacco 6. La scelta si rivela vincente: nel pacco 6 ci sono 20.000 euro, un risultato storico per aver cambiato pacco quattro volte. Ma di certo questa partita estenuante ha spazientito il pubblico che da casa su X ha protestato così: "E basta, sta durando un'eternità è tre volte che fa il riepilogo di quello che è successo. Basta! Vogliamo l'inizio della prima serata! Sgrunt!".