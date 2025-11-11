Norimberga, Russell Crowe sublime: nazista da Oscar

Da eroe a mostro, il passo è breve. Almeno per un attore come Russell Crowe. Indimenticabile Massimo Decimo Meridio ne Il gladiatore, simbolo di coraggio e lealtà, l’attore premio Oscar torna oggi sul grande schermo con uno dei ruoli più inquietanti della sua carriera: quello di Hermann Göring, il gerarca nazista e braccio destro di Hitler, nel film Norimberga di James Vanderbilt, in uscita in Italia il 18 dicembre. E sarà, senz’altro, uno dei titoli di punta del nostro Natale cinematografico. Ambientato all’indomani della Seconda guerra mondiale, il film ricostruisce la genesi e lo svolgimento del celebre processo di Norimberga, in cui gli Alleati misero sotto accusa i massimi responsabili del Terzo Reich. Al centro della storia, però, non c’è solo la dimensione storica o giudiziaria, ma un confronto psicologico serrato: quello tra Göring (Crowe) e lo psichiatra militare americano Douglas Kelley, interpretato da Rami Malek. È lui a ricevere l’incarico di valutare la sanità mentale dei gerarchi nazisti, nella speranza di capire se il male che hanno incarnato sia frutto di follia, di cieca obbedienza o di una lucida, consapevole volontà di distruzione.

A fare da contrappunto, Michael Shannon nei panni del giudice Robert H. Jackson, deciso a far trionfare la giustizia in nome della storia. Vanderbilt, già sceneggiatore di Zodiac e Truth, dirige un dramma giudiziario d’impianto classico, teso e lineare, che non rinuncia però a momenti di introspezione. Norimberga affronta il tema, sempre attuale, della responsabilità morale, interrogandosi su dove finisca la giustizia e dove cominci la vendetta. La pellicola alterna con efficacia le scene d’aula ai colloqui in cella tra Göring e Kelley, che si trasformano in un duello intellettuale sulla natura del male e sull’abisso dell’animo umano. Russell Crowe torna ai suoi livelli migliori. Il suo Göring è un mostro di carisma e ambiguità: manipolatore, vanitoso, dotato di un’eloquenza gelida e beffarda che lo rende più spaventoso di qualsiasi figura demoniaca. Crowe non si limita a impersonare il male, ma lo comprende e lo restituisce nella sua forma più disturbante: quella che seduce. Un “cattivo” magnetico, come se l’attore avesse deciso di capovolgere il mito del gladiatore che lo aveva consacrato. Norimberga riesce a catturare lo spettatore con la forza del suo tema e la solidità del cast.

