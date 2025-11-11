Il marine eroe batte le fake news

Vi proponiamo Tele...raccomando, la rubrica del piccolo schermo di Klaus Davi



CHI SALE (Shooter) Nei giorni in cui la BBC ammette di aver taroccato un discorso di Donald Trump e in cui Francesca Albanese fa autocritica su certe sue dichiarazioni, si prova per l’ennesima volta lo scollamento di una certa élite tramite una strategia di disinformazione capillare. Se a ciò si aggiungono sondaggi pronti a comprovare la popolarità di Trump in calo, ecco pronta una narrazione falsata dal politically correct. Proprio domenica il film Shooter del 2007 ha fatto volare il canale 20 di Mediaset sopra il 3% con oltre 530mila spettatori: Bob Lee Swagger (Mark Wahlberg) è un ex marine che viene richiamato in servizio per un incarico in difesa del Presidente americano ma che si rivela una trappola in cui vogliono farlo fuori poiché nella precedente missione in Etiopia aveva scoperto affari loschi del governo. Questo corpo dell’esercito americano, reso famoso dai film Rambo o Full Metal Jacket, è stampato nell’immaginario per eroismo e disciplina. Per definire il sentiment, più che ai sondaggi e agli ex Pantheon dell’informazione, dobbiamo affidarci all’Auditel.