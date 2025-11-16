Ballando con le stelle, Martina Colombari si sfoga: ""Uso schifoso della storia di mio figlio. Addosso tanta m..."

Martina Colombari, ex Miss Italia e concorrente di Ballando con le stelle, ha dedicato la sua ultima performance al figlio Achille Costacurta, 19 anni, e al loro rapporto tormentato ma profondo. In una clip introduttiva al ballo, trasmessa sabato 15 novembre 2025 su Rai1, l'attrice e modella ha rotto il silenzio sull'adolescenza difficile del ragazzo, segnata da una diagnosi di ADHD (disturbo da deficit di attenzione e iperattività) emersa solo di recente.

"C'è stata una strumentalizzazione schifosa delle sue vicende. C'era già un giudizio. Tutta questa m... me la sono tirata addosso", ha esordito Colombari, visibilmente commossa. Achille, ospite al podcast One More Time di Luca Casadei, aveva raccontato episodi di ribellione, isolamento e rischi estremi, dipingendo un quadro di "turbolenta adolescenza" che ha scatenato critiche feroci contro la madre. "Tanti mi additavano come la mamma sbagliata, quella che non ce l'ha fatta, che avrebbe dovuto accorgersene prima o fare di più. Io sono 5-6 anni che cerco di proteggerlo, non ho mai detto niente", ha proseguito, trattenendo le lacrime davanti alle telecamere di Milly Carlucci.La diagnosi di ADHD ha spiegato comportamenti impulsivi e atteggiamenti oppositivi: "Abbiamo capito a cosa erano dovuti".

Ma il momento più drammatico è arrivato con la rivelazione di un TSO (trattamento sanitario obbligatorio). Colombari ha descritto la scelta straziante di chiamare i medici quando Achille rischiava la vita propria e altrui: "Quando fai un passo indietro e capisci che noi genitori non eravamo più un aiuto, soprattutto nei momenti di grande difficoltà dove c'era bisogno di metterlo in sicurezza... Se serve, chiami le forze dell'ordine, l'ambulanza. Devi proteggerlo".

Il culmine: "Quando prendi il telefono e fai quel numero è perché non hai altra soluzione. Lo fai per salvarlo. Tu mamma non lo puoi più salvare". Una confessione che ha lasciato il pubblico in silenzio, seguita da un applauso commosso. La performance – un tango intenso su note di Hallelujah – è diventata catarsi: Colombari ha ballato con il maestro Andrea Arcuri, simboleggiando resilienza e amore incondizionato.Il caso ha riaperto dibattiti su ADHD e genitorialità sotto i riflettori. Achille, figlio di Martina e dell'ex calciatore Alessandro Costacurta, aveva ammesso nel podcast: "Ero ingestibile, ho fatto soffrire tanto i miei". Oggi studia recitazione e sembra aver trovato equilibrio. Colombari, 50 anni a luglio 2025, ha trasformato il dolore in messaggio: "Essere mamma non significa essere perfetti, ma presenti".