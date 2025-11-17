Gemelle Kessler, l'eredità a Msf: "Rischiano la vita per gli altri"

L'eredità delle gemelle Kessler dovrebbe andare a Medici Senza Frontiere. Una decisione che avevano anticipato già qualche anno fa, ma che lascia tanti sorpresi."Non abbiamo più parenti e se li abbiamo non li conosciamo - erano state le loro parole -. Abbiamo scelto loro perché rischiano la vita per gli altri, hanno preso il Nobel per la Pace e sono seri".

Alice e Ellen avrebbero scelto il suicidio assistito per andarsene, sempre insieme, così come lo erano state nella vita. Nate nel 1936 a Nerchau, in Sassonia, vicino Lipsia, le gemelle avevano iniziato sin da bambine a prendere parte al balletto dell'Opera. Nel 1952, a sedici anni, avevano lasciato la Repubblica democratica tedesca per stabilirsi nella Germania Ovest, a Duesseldorf, dove avevano iniziato la loro carriera.