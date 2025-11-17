Gemelle Kessler, Iva Zanicchi non ci sta: "Lontano dalla mia mentalità"

"Le avevo incontrato a Roma, e poi in Germania, dove eravamo ospiti. È vero che avevano un'età importante, ma la notizia della loro morte è dolorosa perché si chiude, forse definitivamente, un'epoca". A dirlo all'Adnkronos è Iva Zanicchi , commentando a caldo la morte delle gemelle Alice ed Ellen Kessler , venute a mancare oggi all'età di 89 anni, con le quali 'l'aquila di Ligonchio' ha condiviso i fasti della tv degli Anni d'Oro, a partire da 'Canzonissima'. Secondo quanto riferito dal quotidiano 'Bild', le Kessler avrebbero scelto la via del suicidio assistito , pratica che, in determinati casi, in Germania è consentita.

E sulla scelta delle due artiste, attrici, ballerine e cantanti tedesche divenute celebri in tutto il mondo al fianco di icone come Fred Astaire e Frank Sinatra, Iva Zanicchi osserva: " Lo capisco , erano molto anziane, magari ammalate. Ogni caso va letto a sé e noi non conosciamo bene le cose, ma a me la notizia della loro scelta sconvolge . La vita è per me così sacra e preziosa che bisogna avere, diciamolo così puro, il coraggio di viverla fino all'ultimo istante perché è un dono prezioso".