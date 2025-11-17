Libero logo
Giustizia
Garlasco
Hub Energia

Gemelle Kessler, Iva Zanicchi non ci sta: "Lontano dalla mia mentalità"

di
Libero logo
lunedì 17 novembre 2025
Gemelle Kessler, Iva Zanicchi non ci sta: "Lontano dalla mia mentalità"

1' di lettura

"Le avevo incontrato a Roma, e poi in Germania, dove eravamo ospiti. È vero che avevano un'età importante, ma la notizia della loro morte è dolorosa perché si chiude, forse definitivamente, un'epoca". A dirlo all'Adnkronos è Iva Zanicchi , commentando a caldo la morte delle gemelle Alice ed Ellen Kessler, venute a mancare oggi all'età di 89 anni, con le quali 'l'aquila di Ligonchio' ha condiviso i fasti della tv degli Anni d'Oro, a partire da 'Canzonissima'. Secondo quanto riferito dal quotidiano 'Bild', le Kessler avrebbero scelto la via del suicidio assistito, pratica che, in determinati casi, in Germania è consentita.

E sulla scelta delle due artiste, attrici, ballerine e cantanti tedesche divenute celebri in tutto il mondo al fianco di icone come Fred Astaire e Frank Sinatra, Iva Zanicchi osserva: "Lo capisco, erano molto anziane, magari ammalate. Ogni caso va letto a sé e noi non conosciamo bene le cose, ma a me la notizia della loro scelta sconvolge. La vita è per me così sacra e preziosa che bisogna avere, diciamolo così puro, il coraggio di viverla fino all'ultimo istante perché è un dono prezioso".

Morte le gemelle Kessler, avviata un'indagine. La Bild: "Suicidio assistito"

Sono morte insieme Alice ed Ellen Kessler, leggendarie gemelle del mondo dello spettacolo tedesco. Lo riferiscono&n...

Nessun giudizio da parte della cantante emiliana, solo tanta amarezza: "Ho tanta compassione per loro, capisco la tragedia e immagino queste due donne, anziane, che hanno voluto morire insieme, perché avevano vissuto sempre insieme - spiega 'l'aquila di Ligonchio' - Ma dall'altro lato sono sincera, mi sconvolge. Questo fatto mi addolora, è lontano dalla mia mentalità ".

Gemelle Kessler, trovate morte in casa dalla polizia: "Suicidio assistito"

Le gemelle Alice ed Ellen Kessler sono state trovate senza vita nella loro abitazione a Gruenwald, nei pressi di Monaco ...
tag
gemelle kessler
iva zanicchi

Le volontà sulla morte Gemelle Kessler, cosa spunta dal testamento

A Belve Belve, l'anatema di Iva Zanicchi: "Sarà un flop tremendo"

Ops Belve, Iva Zanicchi cade in studio: sconcerto dalla Fagnani

ti potrebbero interessare

Gemelle Kessler, cosa spunta dal testamento

Gemelle Kessler, cosa spunta dal testamento

Gemelle Kessler, trovate morte in casa dalla polizia: "Suicidio assistito"

Gemelle Kessler, trovate morte in casa dalla polizia: "Suicidio assistito"

Redazione
Morte le gemelle Kessler, avviata un'indagine. La Bild: "Suicidio assistito"

Morte le gemelle Kessler, avviata un'indagine. La Bild: "Suicidio assistito"

Redazione
Dalla Mayer a Venezi se non sei compagna

Dalla Mayer a Venezi se non sei compagna

Marco Patricelli