Il ricordo di Minà tiene testa ai quiz

Vi proponiamo Tele...raccomando la rubrica del piccolo schermo di Klaus Davi



CHI SALE (Gianni Minà. Cercatore di storie) Nostalgia canaglia di quello che era un comunista “vero”, non inquinato dalla cultura woke e dal radicalismo chic. Battute a parte, è stata un successo la riprogrammazione da parte di Rai 3 di alcuni speciali dedicati a personaggi intervistati e raccontati dall’indimenticato Gianni Minà, prodotto per RaiPlay dalla Direzione Contenuti digitali. A sorpresa la puntata dedicata a Sergio Leone ritrasmessa nel preserale di venerdì è andata meglio di quella su Maradona, rispettivamente col 7.7% di share e il 5%. Da sottolineare che lo speciale sul regista, datato 1989, è stato visto da 1.125.000 spettatori in una fascia dominata dai grandi game show delle ammiraglie Rai e Mediaset. Ma il pubblico con picchi del 10% fra i laureati e gli over 60 - ha apprezzato la testimonianza di un gigante disponibile a spiegare la sua visione epica della storia americana, arricchita da interventi di Clint Eastwood, James Woods e Claudia Cardinale. Un giornalismo d’altri tempi, sicuramente un po’ ideologico, ma diretto e ancora oggi coinvolgente. ®