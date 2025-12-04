Ornella Vanoni, Benedetta Porcaroli: "Non ho risposto alla sua ultima chiamata"

"Ornella era il mio mito da sempre. Avevo un trasporto artistico per lei, una stima profondissima. Ho avuto la fortuna di lavorarci e di stare con lei tutti i giorni, da mattina a sera, per sette settimane": Benedetta Porcaroli lo ha detto in un'intervista al settimanale F parlando della Vanoni, scomparsa lo scorso 21 novembre a 91 anni. Avevano recitato insieme nel film "7 donne e un mistero" di Alessandro Genovesi. Il loro rapporto, ha raccontato ancora la giovane, era "fatto di telefonate, a volte anche brevissime, ma con veri scambi d’affetto. 'Amore mio mi manchi, quando ci vediamo? Vabbè, ciao', e riattaccava, anche a metà frase. Erano frequenti, queste telefonate, e mi rimane un magone tremendo".
Poi ha rivelato: "Domenica ho trovato una sua chiamata persa. Ero a Milano e mi sono detta: la vado a salutare dopo pranzo, ho avuto come un sentore. Ho provato a richiamarla dopo cinque minuti, ma non ha più risposto. Non l’ho salutata. Con lei abbiamo sempre e solo parlato d’amore: mi chiamava puntualmente per sapere come stava il mio cuore...".
Ornella Vanoni, l'ultima intervista di Cazzullo un mese faMercoledì 26 novembre, in prima serata su La7, Una Giornata Particolare di Aldo Cazzullo propone uno speciale art...
Parlando della sua relazione con il collega Riccardo Scamarcio, la Porcaroli ha voluto essere chiara: "Se c'è una cosa su cui voglio difendere la mia privacy, visto che tutto il resto non esiste più, è ciò che succede dentro e sotto il mio letto. Parlarne è come essere spiati dalle telecamere. Comunque: stiamo bene e ci vogliamo bene".