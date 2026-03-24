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Gino Paoli ed Elodie, le bordate e l'ultima feroce polemica

martedì 24 marzo 2026
Gino Paoli ed Elodie, le bordate e l'ultima feroce polemica

1' di lettura

Solitario, burbero, sincero fino ad apparire brutale. Gino Paoli, scomparso nella sua Genova a 91 anni, non ha mai avuto paura delle polemiche, che spesso ha scansato con una scrollata di spalle o una battuta fulminante, come i suoi versi d'amore.

L'ultimo polverone mediatico ha rischiato di avvelenare gli ultimi anni della sua vita. Nel 2023, intervistato dal Corriere della Sera, riflettendo sullo stato della musica italiana il grande cantautore genovese aveva lodato il "suo" passato: "Oggi peggio di ieri. Ieri, avevamo Mina e la Vanoni, oggi emergono le cantanti che mostrano il c***o". Qualche giorno dopo, era stata Elodie a far esplodere la bomba con un tweet feroce: "Ci sono artisti che hanno scritto capolavori, ma nella vita di tutti i giorni sono delle me***e, è così. Io preferisco essere una bella persona".

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Tutti avevano letto in questo scambio una "guerra" tra il vecchio incattivito e la giovane rampante, con i rispettivi "eserciti" che per giorni si sono affrontati sui social a suon di insulti e sfottò. Decisamente ingenerosi sia nei confronti di Paoli sia in quelli della ex cantante di Amici di Maria De Filippi, oggi star di prima grandezza del pop italiano.

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Meno di un anno fa, intervistato da Aldo Cazzullo ancora per il Corriere della Sera, era stato Gino a voler chiudere la querelle: "Parlavo in generale, pensando non solo all’Italia. Giuro che non sapevo chi fosse Elodie. Poi mia moglie mi ha mostrato una sua foto. È una bella donna". Applausi.

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