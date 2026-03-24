Gino Paoli ed Elodie, le bordate e l'ultima feroce polemica

Solitario, burbero, sincero fino ad apparire brutale. Gino Paoli, scomparso nella sua Genova a 91 anni, non ha mai avuto paura delle polemiche, che spesso ha scansato con una scrollata di spalle o una battuta fulminante, come i suoi versi d'amore.

L'ultimo polverone mediatico ha rischiato di avvelenare gli ultimi anni della sua vita. Nel 2023, intervistato dal Corriere della Sera, riflettendo sullo stato della musica italiana il grande cantautore genovese aveva lodato il "suo" passato: "Oggi peggio di ieri. Ieri, avevamo Mina e la Vanoni, oggi emergono le cantanti che mostrano il c***o". Qualche giorno dopo, era stata Elodie a far esplodere la bomba con un tweet feroce: "Ci sono artisti che hanno scritto capolavori, ma nella vita di tutti i giorni sono delle me***e, è così. Io preferisco essere una bella persona".