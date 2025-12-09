Quanta inutile retorica per la prima della Scala

Al povero ragionier Fantozzi tributarono 92 minuti di applausi liberatori, al cast della Scala appena undici, ma l'enfasi e la retorica hanno unito “La corazzata Kotiomkin” rivisitata da Luciano Salce e “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk” dell'arrembante regista russo Vasilij Barkhatov che si è basato sulla versione del 1934. Ovazione acritica a lui, che ha deciso di ambientare la vicenda di amore e morte, sangue e satira, negli Anni '50 del Novecento, indifferente agli anacronismi come a esempio la polizia da lui rappresentata con la stella rossa sovietica che si diletta nel libretto (la novella di Nikolaj Leskov è datata 1865) nella caccia al “socialista”. Iperboli e apoteosi agiografiche tv per l'allestimento dell'apertura della stagione della Scala di Milano, colate di melassa negli entre anct delle quattro parti nella diretta Rai, con inserti pertinenti, impertinenti e nulladicenti.

Ci mancava solo il servile ragionier Filini che per ingraziarsi Guidobaldo Maria Riccardelli esaltava l'occhio della madre e il montaggio analogico e poi implorava di rivedere tutto daccapo, magari dopo il primo atto, ma in compenso c'erano tutte le parafrasi sul sublime capolavoro assoluto e imperdibile, di cui forse fino al giorno prima neanche si conosce l'esistenza. Proiezione di un destino cinico e baro che trascinò davvero sulle montagne russe Dmitrij Šostakovic, vittima del regime staliniano e contemporaneamente suo complice e carnefice di sé stesso, e di cui in occasione della prima scaligera con rulli di tamburo e squilli di tromba- fuori partitura - si è celebrato il rito pagano e mediatico dell'evento. Adesso che Riccardo Chailly ha deposto la bacchetta sul leggio, ora che il day after si prostra al ricordo, qualche riflessione su quello che si è sentito e si è visto dalla città ambrosiana, secondo un copione scritto e secondo una recita a soggetto per riempire buchi e spazi. Gli antichi ammonivano che a volte un saggio tacer un dotto parlar avanza d'assai, ma vuoi mettere il brivido blu della diretta Rai dal tempio della lirica che ti dà i quarti di nobiltà anche senza lombi o capilombi?