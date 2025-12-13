Affari Tuoi, Giulia piomba nella bufera: "Non ascolta"

Giulia, 30enne ingegnere edile di Sassari (Sardegna), è la protagonista della puntata del 12 dicembre di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino. Gioca con il pacco n. 15, accompagnata dal marito Alessandro, autista di camion. La coppia, fresca di matrimonio e viaggio di nozze, racconta un periodo felice: "Abbiamo festeggiato 30 anni, nozze, 15 anni insieme, con 220 invitati pieni di affetto". Motivati da mutuo e spese recenti ("Abbiamo fatto tutto da soli, lui si alza alle 3 del mattino"), decidono di rischiare per cambiare vita.La partita inizia bene: elimina pacchi bassi (50€ dal Molise, vari blu da 10-500€) e rifiuta la prima offerta di 38.000€ ("Partiamo bene, ma non bastano").

La fortuna continua, rimuovendo Gennarino e altri blu; rifiuta 48.000€ ("A casa rifiuto sempre"). Eliminati pacchi rossi (200.000€, poi 75.000€), ma resta con un solo blu. Il Dottore insiste su 48-55.000€, poi sale a 150.000€ quando rimangono due rossi: 50.000€ e 300.000€. Giulia, convinta di avere i 300.000€ ("Sono convinta che qui ci sia un rosso"), rifiuta tutto e va fino in fondo. Alla fine, il suo pacco contiene 50.000€.Su X reazioni miste ma con diversi commenti negativi sull'avidità e la scelta rischiosa: un utente scrive "Offerta di 150.000 rifiutata... l’hanno preso nel dietro hanno vinto 50.000€" con emoji di shock; un altro "Chi non risica non rosica, ma chi troppo vuole poco stringe. Donne quando ci sono soldi in ballo, non ascoltate gli uomini. Io avrei accettato i 150.000"; qualcuno nota "Era ovvio che avesse i 50k, il Dottore non te li fa vincere così facilmente 300k".