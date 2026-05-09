Jasmine Carrisi? "Tranquilli, non metto il velo": clamoroso, chi è il nuovo fidanzato

Un nuovo amore per Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. Una love-story resa pubblica da poco. Lui si chiama Haitam Belarsa, ragazzo di origini italo-marocchine, con cui Jasmine ha rivelato di essere legata dall'estate del 2025.
La ragazza, intervistata dal settimanale Nuovo, ha raccontato come la relazione sia nata in modo naturale, inevitabile, dopo una lunga serie di incontri casuali a Milano, in alcuni locali che entrambi frequentavano. Poi la svolta durante una vacanza in Puglia: "In estate ci siamo incontrati in Puglia, dove lui era in vacanza, e ci siamo guardati con occhi diversi: è sbocciato l’amore".
Jasmine ha spiegato che il legame con Haitam si fonda in primis su una forte affinità caratteriale. "Io e Haitam siamo davvero molto simili dal punto di vista caratteriale. Abbiamo una sensibilità comune e anche lo stesso senso dell’ironia. Ma soprattutto, quando siamo insieme, ci divertiamo davvero tanto".
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Nella coppia, ha aggiunto, il rapporto è costruito sulla fiducia reciproca. "Io non gli controllo mai il telefonino né gli faccio le videochiamate a sorpresa per vedere dov’è - rivela al settimanale - anche perché ho sempre pensato che non abbia alcun senso. Se la persona che ami ti vuole tradire, tu puoi controllarla finché vuoi; se però è quello il suo intento, te la fa anche sotto gli occhi. In amore è bene dare fiducia assoluta, finché non viene tradita", spiega Jasmine.
Presto arriverà anche il momento delle presentazioni ufficiali in famiglia. Jasmine infatti spiega: "Questa estate, quando Haitam verrà insieme a me a Cellino San Marco. Del resto nemmeno io ho ancora conosciuto di persona la sua famiglia, che in questo momento vive in Gran Bretagna".
La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha poi voluto rassicurare i genitori con una battuta: "Posso dire comunque a mamma e papà di stare molto tranquilli perché non mi vedranno mai indossare il velo. Io e il mio Haitam possiamo amarci portando avanti ognuno la propria fede, perché questa non è certo una differenza insuperabile. Quindi sono sicura che anche in questo lui e io troveremo il nostro incastro perfetto".
Infine uno sguardo al futuro prossimo, il desiderio di regalarsi una prima vacanza insieme: "Abbiamo in progetto di regalarci la nostra prima vacanza romantica insieme". La meta dei sogni? La Grecia, tra Corfù e Santorini.