Jasmine Carrisi? "Tranquilli, non metto il velo": clamoroso, chi è il nuovo fidanzato

Un nuovo amore per Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. Una love-story resa pubblica da poco. Lui si chiama Haitam Belarsa, ragazzo di origini italo-marocchine, con cui Jasmine ha rivelato di essere legata dall'estate del 2025.

La ragazza, intervistata dal settimanale Nuovo, ha raccontato come la relazione sia nata in modo naturale, inevitabile, dopo una lunga serie di incontri casuali a Milano, in alcuni locali che entrambi frequentavano. Poi la svolta durante una vacanza in Puglia: "In estate ci siamo incontrati in Puglia, dove lui era in vacanza, e ci siamo guardati con occhi diversi: è sbocciato l’amore".

Jasmine ha spiegato che il legame con Haitam si fonda in primis su una forte affinità caratteriale. "Io e Haitam siamo davvero molto simili dal punto di vista caratteriale. Abbiamo una sensibilità comune e anche lo stesso senso dell’ironia. Ma soprattutto, quando siamo insieme, ci divertiamo davvero tanto".