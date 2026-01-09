Affari Tuoi, la frase choc sulle gemelle: "Sarebbe stata follia"

La provincia di Trapani è tornata protagonista su Rai 1 con Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino. Dopo la concorrente di Mazara del Vallo che ha vinto 100 mila euro, ieri 8 gennaio 2026 è toccato a Marsala con le sorelle gemelle Gabriella e Valeria Gandolfo, "pacchiste" per la Sicilia.Gabriella lavora nell'Aeronautica Militare, Valeria è in cerca di lavoro. Sono entrate in studio tra applausi e battute simpatiche del conduttore, raccontando un po' di sé con emozione.Ma la partita è stata un incubo fin dall'inizio: nei primi tiri sono usciti quasi tutti i premi alti rossi, lasciando solo i 100 mila euro come grossa speranza.

Le gemelle hanno resistito con tensione, rifiutando anche un'offerta del Dottore da 12 mila euro.Poi il colpo di grazia: eliminati i 100 mila. Nel loro pacco? Solo 50 euro. Come consolazione, il gioco della "Regione fortunata": hanno scelto la Basilicata, ma è uscita la Liguria. Niente da fare.La puntata si è chiusa con delusione palpabile, dopo una serata di speranza e ansia.

Per Marsala niente vincita grossa stavolta, ma tanta visibilità nazionale e l'affetto per due concorrenti che hanno giocato fino in fondo senza arrendersi.Su X non sono mancate reazioni negative: c'è chi ha definito la partita "orribile" e ha detto che sarebbe stata "follia" se avessero portato via soldi con una giocata così sfortunata. Altri hanno parlato di "serata amara" con il colpo grosso sfumato sul più bello.