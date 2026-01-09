Libero logo
Affari Tuoi, la frase choc sulle gemelle: "Sarebbe stata follia"

venerdì 9 gennaio 2026
1' di lettura

La provincia di Trapani è tornata protagonista su Rai 1 con Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino. Dopo la concorrente di Mazara del Vallo che ha vinto 100 mila euro, ieri 8 gennaio 2026 è toccato a Marsala con le sorelle gemelle Gabriella e Valeria Gandolfo, "pacchiste" per la Sicilia.Gabriella lavora nell'Aeronautica Militare, Valeria è in cerca di lavoro. Sono entrate in studio tra applausi e battute simpatiche del conduttore, raccontando un po' di sé con emozione.Ma la partita è stata un incubo fin dall'inizio: nei primi tiri sono usciti quasi tutti i premi alti rossi, lasciando solo i 100 mila euro come grossa speranza.

Le gemelle hanno resistito con tensione, rifiutando anche un'offerta del Dottore da 12 mila euro.Poi il colpo di grazia: eliminati i 100 mila. Nel loro pacco? Solo 50 euro. Come consolazione, il gioco della "Regione fortunata": hanno scelto la Basilicata, ma è uscita la Liguria. Niente da fare.La puntata si è chiusa con delusione palpabile, dopo una serata di speranza e ansia.

Per Marsala niente vincita grossa stavolta, ma tanta visibilità nazionale e l'affetto per due concorrenti che hanno giocato fino in fondo senza arrendersi.Su X non sono mancate reazioni negative: c'è chi ha definito la partita "orribile" e ha detto che sarebbe stata "follia" se avessero portato via soldi con una giocata così sfortunata. Altri hanno parlato di "serata amara" con il colpo grosso sfumato sul più bello.

affari tuoi

ti potrebbero interessare

Redazione