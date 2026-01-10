Fabrizio Corona-choc: "Perché ho costretto Nina Moric ad abortire"

Rivelazioni-choc, estreme, da parte di Fabrizio Corona, il quale ha ammesso di aver costretto Nina Moric ad abortire: la notizia arriva dal documentario su di lui appena proposto su Netflix, Io sono notizia, e che ha riacceso il dibattito sul suo passato e sul rapporto con l’ex compagna. Nel racconto, Corona lega quella scelta a un momento in cui la loro carriera pubblica e le entrate economiche erano in piena ascesa.

Nel filmato l’ex re dei paparazzi non fa sconti a se stesso e ricostruisce la vicenda con parole durissime. "Nel nostro progetto un figlio sarebbe dovuto arrivare almeno un anno e mezzo dopo e la costrinsi ad abortire": così descrive la decisione che ha segnato in modo irreversibile il rapporto con la modella croata. Nel documentario compaiono anche le immagini di Nina Moric in lacrime, mentre racconta il dolore vissuto in quel periodo: "Quello è il momento in cui si è rotto per sempre qualcosa". Un passaggio che sottolinea come quella scelta abbia rappresentato una ferita mai rimarginata.