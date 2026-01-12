Il fantasy fa bene allo share di Italia 1

Vi proproniamo Tele...raccomando, la rubrica del piccolo schermo di Klaus Davi



CHI SALE (Harry Potter e il principe mezzosangue /Italia 1) Venerdì ottimo posizionamento per la serata alternativa di Italia 1 con due film rivolti a pubblici lievemente diversi ma sempre giovani. In prime time Harry Potter e il principe mezzosangue del 2009, sesto capitolo della saga del maghetto di Hogwarts, visto da 1,2 milioni di teste col 7.2% di share medio e picchi del 9% nel finale in cui Piton uccide Silente e Harry si prepara allo scontro decisivo con Voldemort che avverrà nei due episodi successivi. A seguire Hunger Games-La ragazza di fuoco del 2013, seconda parte del franchise tratto dai romanzi di Suzanne Collins: oltre il 10% di share dall’una alle due di notte per vedere la protagonista Katniss affrontare ancora i “Giochi” in cui di 24 ragazzi ne resterà solo uno. Nel primo caso prevalgono i 9/14enni sopra il 10%, nel secondo i 15/19enni quasi al 12%. Forse non si può parlare proprio di nostalgia, ma per entrambi si distingue la platea dei 35/44enni, legata emotivamente agli anni delle loro uscite in sala, con punte del 12%.