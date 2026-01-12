I Simpson e il virus: una profezia-choc sul 2026

Non è più solo una coincidenza. I Simpson vengono ormai spesso paragonati a Nostradamus per la sorprendente capacità di anticipare eventi futuri. Nel corso degli anni, la serie nata dal genio di Matt Groening ha infatti “previsto” avvenimenti clamorosi, dall’elezione di Donald Trump fino alla pandemia, alimentando l’idea che alcune puntate contengano vere e proprie profezie. Oggi l’attenzione dei fan si concentra sul 2026, un anno che, secondo alcune interpretazioni, potrebbe essere caratterizzato da profonde trasformazioni tecnologiche e sociali.

Pur non facendo mai riferimento a date precise, diversi episodi sembrano offrire spunti attuali. Tra questi spicca Loro, robot della ventitreesima stagione, in cui il signor Burns sostituisce tutti i dipendenti con macchine automatiche. Una trama che molti collegano all’evoluzione dell’intelligenza artificiale. Secondo uno studio pubblicato a ottobre, basato anche su analisi di ChatGPT, l’IA potrebbe rimpiazzare quasi 100 milioni di posti di lavoro negli Stati Uniti nel prossimo decennio. Come riportato dal New York Post, il rapporto sottolinea come il lavoro artificiale possa rivoluzionare l’economia in tempi molto più rapidi rispetto alle precedenti rivoluzioni storiche. Anche la Stanford University conferma il trend, evidenziando un calo del 13% delle offerte di lavoro per i giovani tra i 22 e i 25 anni nei settori più esposti all’IA.