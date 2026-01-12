Libero logo
I Simpson e il virus: una profezia-choc sul 2026

di
lunedì 12 gennaio 2026
2' di lettura

Non è più solo una coincidenza. I Simpson vengono ormai spesso paragonati a Nostradamus per la sorprendente capacità di anticipare eventi futuri. Nel corso degli anni, la serie nata dal genio di Matt Groening ha infatti “previsto” avvenimenti clamorosi, dall’elezione di Donald Trump fino alla pandemia, alimentando l’idea che alcune puntate contengano vere e proprie profezie. Oggi l’attenzione dei fan si concentra sul 2026, un anno che, secondo alcune interpretazioni, potrebbe essere caratterizzato da profonde trasformazioni tecnologiche e sociali.

Pur non facendo mai riferimento a date precise, diversi episodi sembrano offrire spunti attuali. Tra questi spicca Loro, robot della ventitreesima stagione, in cui il signor Burns sostituisce tutti i dipendenti con macchine automatiche. Una trama che molti collegano all’evoluzione dell’intelligenza artificiale. Secondo uno studio pubblicato a ottobre, basato anche su analisi di ChatGPT, l’IA potrebbe rimpiazzare quasi 100 milioni di posti di lavoro negli Stati Uniti nel prossimo decennio. Come riportato dal New York Post, il rapporto sottolinea come il lavoro artificiale possa rivoluzionare l’economia in tempi molto più rapidi rispetto alle precedenti rivoluzioni storiche. Anche la Stanford University conferma il trend, evidenziando un calo del 13% delle offerte di lavoro per i giovani tra i 22 e i 25 anni nei settori più esposti all’IA.

Le “profezie” non finiscono qui. I dati dei Centers for Disease Control and Prevention indicano che negli Stati Uniti è in corso la più alta diffusione influenzale degli ultimi trent’anni, richiamando alla memoria l’episodio Marge in Chains del 1993. Infine, La paura fa novanta XII aveva anticipato i rischi delle case intelligenti, oggi realtà diffusa in otto abitazioni americane su dieci. 

Daniele Priori