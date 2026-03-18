Checco Zalone "incastrato" da Chi: ecco il suo nuovo amore

Un nuovo amore per Checco Zalone? L'indiscrezione non è freschissima, la novità semmai sta nel fatto che ora arrivano ulteriori conferme. Il comico pugliese, campione d’incassi al botteghino, sarebbe stato avvistato a Roma in compagnia di Valentina Liguori, ex moglie dell’ex calciatore Gianluca Zambrotta. I due sono stati notati in un locale della zona Balduina, dove avrebbero condiviso un pranzo in un clima descritto come rilassato e complice. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, si sarebbe trattato di "un pranzo veloce tête-à-tête".

Dopo la fine del matrimonio con Mariangela Eboli, Zalone sembra dunque aver intrapreso un nuovo capitolo sentimentale. I movimenti successivi all’incontro romano alimentano ulteriormente i sospetti: terminato il pranzo, i due si sarebbero diretti verso l’abitazione dell’attore. Prima di rientrare, però, avrebbero fatto una breve sosta al supermercato, gesto che suggerirebbe una certa familiarità.