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Checco Zalone "incastrato" da Chi: ecco il suo nuovo amore

mercoledì 18 marzo 2026
Checco Zalone "incastrato" da Chi: ecco il suo nuovo amore

1' di lettura

Un nuovo amore per Checco Zalone? L'indiscrezione non è freschissima, la novità semmai sta nel fatto che ora arrivano ulteriori conferme. Il comico pugliese, campione d’incassi al botteghino, sarebbe stato avvistato a Roma in compagnia di Valentina Liguori, ex moglie dell’ex calciatore Gianluca Zambrotta. I due sono stati notati in un locale della zona Balduina, dove avrebbero condiviso un pranzo in un clima descritto come rilassato e complice. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, si sarebbe trattato di "un pranzo veloce tête-à-tête".

Dopo la fine del matrimonio con Mariangela Eboli, Zalone sembra dunque aver intrapreso un nuovo capitolo sentimentale. I movimenti successivi all’incontro romano alimentano ulteriormente i sospetti: terminato il pranzo, i due si sarebbero diretti verso l’abitazione dell’attore. Prima di rientrare, però, avrebbero fatto una breve sosta al supermercato, gesto che suggerirebbe una certa familiarità.

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Non solo. Sempre secondo le ricostruzioni, Zalone avrebbe atteso Valentina sul pianerottolo per poi salire insieme a lei in ascensore. Dettagli che, per chi osserva la vicenda, rimandano a una "quotidianità consolidata" e a un rapporto "seria", vissuto con discrezione e con la volontà di restare "lontano dai riflettori".

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