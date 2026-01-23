Carlo Cecchi, "una morte inaspettata": il dettaglio sul ritrovamento

È morto l'attore Carlo Cecchi. Nato a Firenze nel 1939, aveva quasi 87 anni. Grande interprete di teatro e di cinema, si aggiudicò nel 2007 anche il premio Gassman. Tra le interpretazioni si ricordano il suo Ivanov di Anton Cechov, di cui fu regista e protagonista e nel cinema Morte di un matematico napoletano di Mario Martone.
L'attore e regista Carlo Cecchi è stato trovato morto nella sua casa di Campagnano (Roma) dalla cameriera, secondo quanto si apprende da persone che a lui erano vicine. "Una morte inaspettata", viene detto. Originario di Lastra a Signa (Firenze), dove era nato il 25 gennaio 1939, Carlo Cecchi ha trovato la sua affermazione professionale nei teatri di tutta Italia. Tuttavia aveva sempre mantenuto un grande legame con Firenze, con l'ottenimento della sede stabile al Teatro Niccolini di Firenze co-diretto dallo stesso Cecchi e da Roberto Toni, direttore artistico e produttore scomparso nel 2024.
Un sodalizio fortunato e longevo dal 1980 al 1995, anno di chiusura del teatro per motivi economici. Proprio a Firenze Carlo Cecchi ha di recente, nel febbraio 2025, offerto una delle sue ultime interpretazioni nel ruolo di Andreas, clochard protagonista de 'La Leggenda del santo bevitore' di Joseph Roth, in uno spettacolo con adattamento e regia di Andreè Ruth Shammah andato in scena al Teatro della Pergola.