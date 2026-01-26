Affari Tuoi, perché Herbert Ballerina ha lasciato il programma: "Problemi personali"

Sara, impiegata contabile della provincia di Nuoro (Sardegna), ha giocato la sua partita ad Affari Tuoi accompagnata dal padre Sandro, direttore commerciale e suo compagno nella tribute band degli 883. Insieme hanno condiviso una partita coraggiosa e avventurosa contro il dottore (il pacchista misterioso), rifiutando ripetutamente offerte crescenti (da 25mila a 60mila euro) e triturando assegni per proseguire, nonostante il tabellone si svuotasse di somme alte (eliminati 0 euro, 200mila, pacco nero da 50mila, 100mila, ecc.).

Il padre Sandro ha incoraggiato spesso la figlia ad andare avanti con frasi motivazionali come "Nella vita il 10% è quello che ti arriva, il 90% lo decidi tu" o "Ti do il mio 50%, il resto devi farlo tu", ma ha lasciato a lei le decisioni cruciali su cifre importanti. Herbert Ballerina, nel ruolo di co-conduttore/comico fisso del programma condotto da Stefano De Martino, era presente in studio durante la puntata (era rientrato dopo un breve periodo di assenza per motivi personali, sostituito temporaneamente dalla ballerina Martina Miliddi nelle puntate precedenti).

Ha partecipato attivamente alla trasmissione, contribuendo al clima leggero e ironico tipico del format: ha interagito con i concorrenti, commentato le scelte, supportato l’atmosfera giocosa e probabilmente ha avuto momenti di comicità o battute con De Martino e gli altri (come Lupo e Thanat, menzionati nel testo quando il padre chiede pareri). Il suo ruolo è stato quello di “alleggerire” le tensioni della partita, rendendo lo show più divertente e dinamico, come consueto nelle sue apparizioni.Nel finale, dopo aver rifiutato diverse proposte (ultima da 35mila euro triturata), Sara ha accettato l’offerta da 60mila euro del dottore. Peccato: il suo pacco conteneva 300mila euro. Una scelta sofferta, influenzata dal padre ma autonoma, che ha fatto chiudere la partita con un ottimo bottino ma con il rimpianto del massimo premio.