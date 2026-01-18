Checco Zalone, il record storico di Buen Camino. Schiaffo ai critici rossi: dove ha festeggiato

Uno sberleffo ai critici rossi e ai criticoni di professione: Checco Zalone entra nella storia del cinema italiano e festeggia il record d'incassi assoluto del suo ultimo film Buen Camino a Rotonda, in Basilicata, con un vero e proprio bagno di folla "nazionalpopolare".

L'attore pugliese ha scelto l'area del Pollino per godersi il clamoroso successo di pubblico che lo ha portato in soli 24 giorni il precendete primato d'incassi detenuto dallo storico kolossal hollywoodiano Avatar. Zalone ha trascorso la giornata di ieri nel piccolo centro del Pollino, a Piano Pedarreto, dove ha passeggiato sui sentieri innevati e ovviamente non è passato inosservato. Tanti i visitatori che lo hanno fermato per chiedere selfie e autografi. Pranzo in un ristorante del luogo con un menu tipico in cui sono stati serviti anche i due prodotti Dop di Rotonda, il fagiolo bianco poverello e la melanzana rossa, e il rinomato peperone crusco lucano. "E' stato un piacere fargli conoscere e assaporare i sapori autentici del nostro territorio", ha commentato lo chef Giuseppe Franzese, detto Ciack.

Buen Camino, diretto da Gennaro Nunziante e distribuito da Medusa Film e coprodotta con Indiana Production in collaborazione con Mzl, come detto raggiunge un traguardo senza precedenti nella storia del cinema italiano. Con un totale di 68.823.069 euro realizzato in soli 24 giorni di programmazione (8.562.320 presenze in sala), batte il record detenuto del film di James Cameron (68.600.000 euro) e diventa il film con il maggiore incasso di sempre al box office nazionale. Un risultato straordinario che testimonia, ancora una volta, il fortissimo legame tra il pubblico e la comicità di Checco Zalone, capace di parlare a spettatori di ogni età, e la solidità artistica della regia di Nunziante. Un successo che rappresenta un motivo di grande orgoglio per l'intero comparto del cinema italiano. Oltre ai numeri record, Buen Camino si è affermato come un fenomeno culturale. Il film ha saputo intercettare il sentire contemporaneo, affrontando temi di grande attualità con ironia, intelligenza e sensibilità, stimolando il dibattito pubblico e generando un ampio coinvolgimento mediatico e sociale. Alla faccia dei circoletti rossi e snob.