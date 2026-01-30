Sentenza Sanremo: sono spariti i cantautori

La “settimana santa” si avvicina, i giornalisti musicali hanno ascoltato le canzoni. Ora analizziamo gli autori che sono in totale 107, cifra impressionante. Colpisce che, a Sanremo 2026, dal 24 al 28 febbraio, la maggior parte delle canzoni è composta da un nutrito team di firme, addirittura, in un caso, otto autori. Auguri a Carlo Conti, Laura Pausini, o a chi toccherà presentare questo brano in diretta: sarà un po’ come leggere l’elenco del telefono. Lo scorso anno Davide Simonetta firmava cinque pezzi, quest’anno solo uno, quello di Tommaso Paradiso. Gli unici con un solo autore sono Levante (se stessa) e Patty Pravo (Caccamo).

Analizzando i 30 brani dei Big in gara, si nota che parecchi artisti ha partecipato attivamente alla scrittura della propria canzone. Solo Elettra Lamborghini e Patty Pravo non compaiono fra gli autori principali delle loro proposte. Il paroliere più gettonato è Edwyn Roberts, una delle penne più ricorrenti di questa edizione. Cremonese, classe 1992, nato da genitori argentini di origine gallese, dopo aver intrapreso gli studi musicali, nel 2013 entra a far parte della scuola di Amici. A Sanremo firma ben tre canzoni: Ai Ai di Dargen D’Amico, Voilà di Elettra Lamborghini e Animali notturni di Malika Ayane.