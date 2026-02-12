Chi è il nuovo fidanzato di Pilar Fogliati: mondo del calcio in subbuglio

Pilar Fogliati, attrice di 33 anni, ha un nuovo amore dopo la fine di una relazione durata sei anni. Il suo compagno è Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina. I due hanno cercato di tenere riservata la storia, vivendo il rapporto lontano dai riflettori, ma sono stati paparazzati dal settimanale Chi mentre si scambiavano un tenero bacio fuori da un bar di Roma. Qualche tempo fa, Pilar aveva confidato a Chi: "Sto uscendo con una persona che mi piace davvero".

Pilar è reduce da successi cinematografici e televisivi ed è prossima alla co-conduzione di Sanremo 2026. Per descrivere la nuova relazione, ha usato una metafora calcistica: "La mia parola d’ordine è ‘noi’. Io e te siamo una squadra. Se sento questo con un uomo, allora so che è una storia importante".

Fabio Paratici, nato nel 1972 a Borgonovo Val Tidone (Piacenza), ha dedicato la vita al calcio: dopo il diploma in Ragioneria, ha giocato nel Sassuolo, Palermo e Brindisi, ritirandosi nel 2004. È diventato dirigente, lavorando per Sampdoria e Juventus (2010-2021), dove ha firmato colpi come Carlos Tevez e Cristiano Ronaldo. Ha avuto una parentesi al Tottenham in Premier League, conclusa di recente dopo una squalifica legata alle plusvalenze juventine. Ora, a 53 anni, guida la Fiorentina. È separato dalla moglie, con due figli: Lorenzo e Leonardo. Della sua vita privata si sa poco, ma ora torna alla ribalta per la relazione con Pilar.Prima di Paratici, l’attrice è stata legata agli attori Claudio Gioè (51 anni) e Severiano Recchi.