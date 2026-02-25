Sanremo 2026, la seconda serata: Pilar Fogliati, un clamoroso equivoco. Ermal Meta pro-Gaza

Il Festival di Sanremo 2026 arriva alla sua seconda serata, quella di mercoledì 26 febbraio. La kermesse cerca subito il riscatto in termini di share, dopo il 58% della prima serata con 9,8 milioni di spettatori, in calo rispetto al 2025. In conduzione, assieme a Carlo Conti e Laura Pausini, ecco Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo. Attesa per l'omaggio alle vittime di Crans-Montana. Sul palco 15 dei 30 Big in gara (dopo la prima serata i primi cinque in classifica sono Arisa con Magica Favola, Fulminacci con Stupida sfortuna, Serena Brancale con Qui con me, Ditonellapiaga con Che fastidio! e Fedez-Masini con Male necessario). Nella seconda puntata la prima sfida tra le Nuove proposte, condotta da Gianluca Gazzoli. Tra gli ospiti le campionesse olimpiche Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi. Non ci sarà Arianna Fontana, che ha dato forfait per un'influenza. Dunque gli atleti paralimpici Giacomo Bertagnolli e Giuliana Turra.
Segui la diretta di Liberoquotidiano.it della seconda serata di Sanremo 2026
Gianluca Gazzoli lancia la prima sfida delle nuove proposte: sul palco Niccolò Filippucci
Ermal Meta, l'affondo lasciando il palco
"I bambini dovrebbero far rumore, non silenzio". Ripetendo questa frase due volte, Ermal Meta ha lasciato così il palco dell'Ariston dopo aver cantato la sua 'Stella Stellina' dedicata a una bambina di Gaza.
Sesto big, Ermal Meta
Ermal Meta, sesto artista in gara, con "Stella stellina". Si raggiugne circa la metà dei cantanti in competizione.
Momento-Olimpiadi con Lollobrigida e Vittozzi
Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi riportano al centro le Olimpiadi. Dunque le Paralimpiadi con Giacomo Bertagnolli, Andrea Ravelli e Giuliana Turra: Malagò li definisce degli "eroi moderni".
Elettra Lamborghini, quinta big in gara
La quinta cantante in gara è Elettra Lamborghini con la sua "Voilà". Poi la gag con Laura Pausini, che le ricorda le lamentele social per i rumori vicino all'albergo che hanno funestato la notte di Elettra. E la Lamborghini rincara: "Dovete smetterla con i festini bilaterali, se no scendo in pantofole e li faccio smettere io". Tranchant.
Tommaso Paradiso, il quarto in gara
Ecco Tommaso Paradiso che canta per la seconda sera "I romantici".
Pilar Fogliati, subito equivoco
Tocca a lei, Pilar Fogliati. Scende la scalinata dell'Ariston e Conti la incalza, chiedendole di fare le voci. Lei improvvisa, fa la "snob", uno dei suoi personaggi. E, clamoroso, qualcuno in platea non capisce, pensa che sia davvero una snob. Attimi di gelo. Pilar prosegue e tutto diventa chiaro, tutto torna. Insomma, un debutto per nulla semplice a Sanremo.
Tocca a Nigiotti
Il terzo Big ad esibirsi è Enrico Nigiotti con "Ogni volta che non so volare", introdotto dalla triade Pausini, Conti, Lauro.
Ora Lda & Aka 7even
Accompagnati dal corpo di ballo, introdotti di Lauro, è la volta di Lda & Aka 7even con "Poesie clandestine".
Tripudio per Achille Lauro
Ingresso sul palco da star, Achille Lauro. Vestito di bianco cangiante manda in delirio l'Ariston: anche le gallerie hanno fatto scattare i cori per farlo salire tra loro, assieme a Carlo Conti, tanto che Pausini ha detto: "E io?"
Patty Pravo, prima big in gara
Con un elegante abito lungo di velluto rosso Patty Pravo, acclamata dal pubblico, si presenta sul palco dell'Ariston. È lei la prima dei cantanti in gara a esibirsi questa sera con la sua canzone, "Opera".
Giovani, Angelica Bove vince la seconda sfida
Angelica Bove suoer la seconda sfida tra le nuove proposte: battuto Mazzariello (che ha dalla sua una delle canzoni più orecchiabili e radiofoniche).
Nicolò Filippucci vince la prima sfida delle nuove proposte
Il primo verdetto della serata, la prima semifinale dei giovani, che ha visto trionfare Nicolò Filippucci, che ha battuto Blind, El Ma e Soniko, andando in finale.
Pronti, via! E Conti perde il microfono
Inizia la serata, subito sul palco Laura Pausini, lei ad aprire. Poi entra Carlo Conti. Il direttore artistico, entrando, perde il microfono: "Si inizia bene", scherza...
Premio alla carriera a Fausto Leali
Stasera sul palco della seconda serata di Sanremo 2026 ci sarà anche Fausto Leali, per ricevere il Premio alla Carriera. Lo ha annunciato il vicedirettore dell'Intrattenimento di Prime Time, Claudio Fasulo, anticipando in conferenza stampa alcuni punti salienti della serata.
La scaletta della seconda serata
20.40: Ingresso Laura Pausini + Ingresso Carlo Conti
20.43: Ingresso Gianluca Gazzoli e Nuove Proposte + Regolamento votazione
20.46: Prima semifinale – Nicolò Filippucci vs Blind, El Ma e Soniko
20.47: Nicolò Filippucci
20.52: Blind, El Ma e Soniko
20.56: Esito prima semifinale
20.58: Seconda semifinale – Mazzariello vs Angelica Bove
20.59: Mazzariello
21.04: Angelica Bove
21.09: Pubblicità
21.14: Esito seconda semifinale
21.15: Regolamento votazione
21.17: Patty Pravo
21.23: Ingresso Achille Lauro
21.26: LDA e Aka 7even
21.32: Enrico Nigiotti
21.38: Fine Sanremo Start + Pubblicità
21.43: Ospite Coro Anffas
21.49: Ingresso Pilar Fogliati
21.51: Tommaso Paradiso
21.57: Ingresso Lillo
21.59: Elettra Lamborghini
22.05: Ospiti Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi, Giacomo Bertagnolli e Giuliana Turra
22.13: Ermal Meta
22.19: Pubblico intona ‘Perdere l’amore’
22.22: Laura Pausini (nuovo ingresso interrompe Carlo Conti)
22.24: Pubblicità
22.29: Laura Pausini e Achille Lauro (16 marzo)
22.37: Levante
22.43: Bresh in Piazza Colombo
22.49: Bambole di Pezza
22.55: Pubblicità
23.00: Achille Lauro con Valentina Gargano e coro di 20 elementi (Perdutamente)
23.08: Recap codici di televoto
23.09: Laura Pausini (cambio abito)
23.11: Chiello
23.17: Telepromozione
23.18: Pilar Fogliati (cambio abito)
23.21: J-Ax
23.27: Achille Lauro (nuovo ingresso)
23.29: Nayt
23.35: Collegamento con Max Pezzali sulla nave
23.36: Pubblicità
23.41: Max Pezzali sulla nave
23.47: Pilar Fogliati (cambio abito)
23.49: Fulminacci
23.58: Achille Lauro (cambio abito) + Gag Lillo
00.03: Fedez e Marco Masini
00.09: Ospite Fausto Leali (Premio alla Carriera)
00.17: Spot Liguria
00.18: Dargen D’Amico
00.24: Lezione di ballo di Lillo + Coreografia
00.27: Pubblicità
00.32: Coreografia
00.33: Ditonellapiaga
00.39: Recap numero per televotare
00.43: Omaggio Ornella Vanoni
00.50: Lillo (nuovo ingresso)
00.53: Pubblicità
00.58: Coreografia
00.59: Collegamento con il Dopofestival
1.01: Stop al televoto
1.02: Collegamento con Rai Radio2
1.04: Pubblicità
1.09: Coreografia
1.10: Classifica provvisoria delle prime 5 posizioni in ordine casuale (non dal 1° al 5°)
1.15: Fine
La profezia di Fiorello: ecco chi vince
'La Pennicanza' in versione 'Sanremanza' continua: nuovo appuntamento con il programma in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, RaiPlay e sul canale 202 del digitale terrestre. Fiorello e Biggio aprono la puntata odierna direttamente da Sanremo. O almeno, così sembra: “Siamo arrivati qui con i potenti mezzi Rai - la gag dello showman in un presunto 'collegamento' dall'Ariston -. Ci hanno fornito 850 pulmini Fiat, quelli che usavano le suore per viaggiare, li hanno comprati dal Vaticano. Siamo arrivati insieme ai grafici nuovi, che devono sostituire quelli che hanno sbagliato ieri. Chissà, forse apriremo il Festival questa sera… la puntata di oggi quindi è registrata!”.Tornati in studio, in questo surreale doppio collegamento con l'Ariston, lo showman scherza sul debutto della kermesse: “E' stata una bella serata, mi è piaciuto molto il momento della signora di 105 anni. Quando ha detto ‘eravamo tutti di sinistra’ sono sbiancati tutti! Poi ha aggiunto ‘ciao ciao fascisti’... e i dirigenti Rai in prima fila hanno risposto!”.
Un record-social
A poche ore dalla chiusura della prima serata del Festival, la fruizione on demand delle clip dedicate al racconto dell'evento su RaiPlay ha gia' coinvolto piu' di 700 mila spettatori e vale gia' oltre 1 milione di views (+15% su 2025). Nella giornata di ieri i risultati del consumo digital del Festival sono stati determinanti nell'assegnare a Rai la leadership del perimetro Auditel, con una quota di circa il 70% del tempo speso e sulle visualizzazioni live. Significativo, si spiega in una nota, anche il consumo dall'estero che nella sola giornata di martedi', ha registrato 240 mila visualizzazioni on demand, con una crescita del 17,5% rispetto allo stesso periodo del 2025. Per quanto riguarda il racconto del Festival sui social nella giornata di apertura del Festival di Sanremo sono state 58,7 le visualizzazioni video generate dall'evento sui social, dato piu' alto di sempre dopo la prima serata e in crescita del 12% rispetto allo scorso anno. I profili social della Rai si confermano leader della narrazione dedicata al Festival, con una crescita del 28% delle visualizzazioni video, che sono state oltre 22,7 milioni, e nelle interazioni, ben 4,3 milioni, dato che segna un aumento del 30%. TikTok e' la piattaforma che ha generato il maggior volume di visualizzazioni video, oltre 48 milioni, di cui circa 20 milioni sui profili Rai.