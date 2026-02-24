Sanremo 2026, più ospiti che artisti in gara: cosa rischia Conti

C’è veramente di tutto in ‘sto Sanremo, un’insalata mista di cantanti, generi, co-conduttori e, fuori dall’Ariston, artisti di strada, saltimbanchi, navi da crociera attrezzate alla bisogna, imitatori, palchi di ogni genere, immancabili e disperatissimi influencer. Qualunque cosa, al punto che sembra di stare al carnevale di Rio, ma sulla riviera ligure. E se all’esterno dominano gli sponsor (hanno praticamente brandizzato ogni angolo della città), all’interno del teatro è tutto frutto delle decisioni del signor Conti Carlo. E, quindi, sotto col prontuario, ché da oggi a sabato ce n’è per tutti i gusti.
Si parte dalla serata inaugurale col direttore artistico che sarà affiancato da Pausini e Can Yaman, il turco che non deve chiedere mai (se non gli estremi bancari per mandare la ricca fattura alla Rai, ci mancherebbe). Con loro, l’ospitone musicale Tiziano Ferro, oltre alla signora Ginna Pratesi, di Chiavari, ben 105 primavere alle spalle e presentissima al seggio in quel 2 giugno 1946 che segnò la storia del nostro Paese.
AFFOLLAMENTO
In apertura, omaggio al compianto Pippo Baudo, con i figli del grande conduttore attesi sia a teatro che al Forte Santa Tecla, laddove verrà inaugurata una mostra dedicata a cotanto monumento della tv. Con loro anche Dina Minna, storica assistente che per questioni di riservatezza ha scelto però di non sedere in platea. Sarà a tutti gli effetti un festival parecchio “baudiano”, conduttore che amava circondarsi delle sue “creature”.
DOPPIO CONCERTO
Per imitarlo, Conti non ha lesinato quanto a compagni d’avventura: Pausini a parte, ogni sera vedremo il mitico Max Pezzali a bordo della Costa Toscana, mentre sul palco dell’Ariston, oltre al già citato Yaman spazio ad Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo (domani), Irina Shayk, Ubaldo Pantani, Eros Ramazzotti e Alicia Keys (giovedì), Bianca Balti (venerdì), Giorgia Cardinaletti, Nino Frassica e Andrea Bocelli (sabato). Sul palco griffato Suzuki (da stasera in avanti): Gaia, Bresh, The Kolors, Francesco Gabbani e i leggendari Pooh. E poi ci sono loro, i 30 artisti in gara che ieri ci hanno deliziato con le prove sul palco e stasera si esibiranno tutti (argh) uno in fila all’altro.
CHI CI PIACE
Poche ma significative (e ovviamente soggettivissime) menzioni: Ditonellapiaga accompagnata da sei ballerini è destinata a frequentare le parti nobilissime della classifica, a noialtri son piaciuti Fulminacci, Chiello, Maria Antonietta e Colombre, Tredici Pietro e- occhio alla sorpresail buon Nigiotti con una bella canzone strappacuore. Ma occhio: un conto è “piacere” per durare nel tempo, altra cosa è avere un brano d’impatto e buono fin da subito per la classifica (occhio a Brancale, Fedez/Masini, Paradiso). Per il resto, calma: da qui a sabato c’è tutto il tempo per cambiare idea.