Libero logo
Rogoredo
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Sanremo 2026, non solo "Repupplica": altro clamoroso sfondone

mercoledì 25 febbraio 2026
Sanremo 2026, non solo "Repupplica": altro clamoroso sfondone

1' di lettura

Altro sfondone all'Ariston. Oltre al refuso apparso in diretta durante la prima serata del Festival di Sanremo, in cui al posto di 'Repubblica' è comparsa la scritta 'Repupplica', nell'immagine comparsa alle spalle di Gianna Pratesi ieri è stato anche cancellato il nome della testata 'L'Unità', presente invece nei giornali che si possono vedere nello scatto originale dell'epoca. 

La gaffe testuale, invece, non è una novità ed era già comparsa sugli schermi Rai. Nello specifico, in un servizio del Tg1 delle ore 20:00 del 31 gennaio scorso, durante l'intervista a Tiziana Roggio il sottopancia recitava 'Cavaliere al merito Repupplica'. Roggio aveva ricevuto da Sergio Mattarella la carica di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana.

tag
sanremo 2026
l'unità
gianna pratesi

L'antennista Sanremo 2026, Caterina Balivo e il miracolo di Renga e Yolanda

Lo sfogo Sanremo 2026, Elettra Lamborghini sbrocca all'Ariston: "Smettetela o vengo giù!"

Boom! Sanremo 2026, roba da 300mila euro: Achille Lauro lascia sena parole sul palco

ti potrebbero interessare

Sanremo 2026, Caterina Balivo e il miracolo di Renga e Yolanda

Sanremo 2026, Caterina Balivo e il miracolo di Renga e Yolanda

Claudio Brigliadori
Sanremo 2026, Elettra Lamborghini sbrocca all'Ariston: "Smettetela o vengo giù!"

Sanremo 2026, Elettra Lamborghini sbrocca all'Ariston: "Smettetela o vengo giù!"

Sanremo 2026, roba da 300mila euro: Achille Lauro lascia sena parole sul palco

Sanremo 2026, roba da 300mila euro: Achille Lauro lascia sena parole sul palco

Sanremo 2026, lo spot di Stefano De Martino è una sentenza: "Ecco cosa significa"

Sanremo 2026, lo spot di Stefano De Martino è una sentenza: "Ecco cosa significa"