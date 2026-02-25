Sanremo 2026, non solo "Repupplica": altro clamoroso sfondone

Altro sfondone all'Ariston. Oltre al refuso apparso in diretta durante la prima serata del Festival di Sanremo, in cui al posto di 'Repubblica' è comparsa la scritta 'Repupplica', nell'immagine comparsa alle spalle di Gianna Pratesi ieri è stato anche cancellato il nome della testata 'L'Unità', presente invece nei giornali che si possono vedere nello scatto originale dell'epoca.

La gaffe testuale, invece, non è una novità ed era già comparsa sugli schermi Rai. Nello specifico, in un servizio del Tg1 delle ore 20:00 del 31 gennaio scorso, durante l'intervista a Tiziana Roggio il sottopancia recitava 'Cavaliere al merito Repupplica'. Roggio aveva ricevuto da Sergio Mattarella la carica di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana.