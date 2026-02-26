Sanremo 2026, polemiche "rosa" e il nodo-share: Carlo Conti tiene duro. La diretta della terza serata

Il Festival di Sanremo 2026 arriva alla sua terza serata. Lo share continua a non brillare, almeno rispetto ai fasti dell'anno precedente. Commentando i risultati della seconda serata, Carlo Conti ha scandito: "Il tempo è stupendo, sembra estate, forse per questo meno telespettatori". Sempre in conferenza stampa, scintille sulle "quote rosa", con il direttore artistico che ha respinto le accuse al mittente. Tant'è, all'Ariston insieme a Conti e Laura Pausini ecco Irina Shayk e Ubaldo Pantani. In scaletta la finalissima Nuove Proposte: a contendersi il titolo Angelica Bove e Nicolò Filippucci. I super-ospiti? Eros Ramazzotti, Alicia Keys, Virginia Raffaele e Fabio De Luigi. Sul palco i 15 Big che non si sono esibiti nel corso della seconda serata.
Eros Ramazzotti super ospite
Bagno di folla, davanti al Teatro Ariston, per l'arrivo di Eros Ramazzotti che stasera si esibirà insieme ad Alicia Keys con il brano "Aurora". "Emozionato? Eh, dopo 40 anni da 'Adesso tu'...Già il ritorno è emozionante, poi dopo 40 anni...". Come la prima volta? "Ancora di più".
Il Codacons contro Dargen
"È Dargen D'Amico il primo cantante di Sanremo a finire nella trappola della pubblicità occulta". Lo denuncia il Codacons, che presenta oggi un esposto all'Agcom chiedendo di aprire una indagine e sanzionare l'artista.
Ecco la lista dei 15 cantanti che si esibiscono stasera, in ordine di uscita:
20.40 - Ingresso di Carlo Conti e Laura Pausini
20.43 - Ingresso di Gianluca Gazzoli e inizio della sfida finale delle Nuove proposte fra Nicolò Filippucci e Angelica Bove. Apertura del televoto
20.58 - Annuncio del vincitore o della vincitrice delle Nuove proposte
21.06 - Conti apre il televoto per i cantanti Big
21.08 - Maria Antonietta & Colombre - La felicità e basta
21.14 - Ingresso di Irina Shayk
21.17 - Leo Gassmann - Naturale
21.23 - Premio alla carriera a Mogol
21.31 - Ingresso di Ubaldo Pantani che imita Lapo Elkann
21.34 - Malika Ayane - Animali notturni
21.45 - Sul palco il Piccolo coro dell'Antoniano
21.54 - Sal Da Vinci - Per sempre sì
22.03 - Collegamento con Paolo Sarullo
22.10 - Tredici Pietro - Uomo che cade
22.16 - Ingresso di Virginia Raffaele e Fabio De Luigi
22.26 - Raf - Ora e per sempre
22.37 - Eros Ramazzotti canta Adesso Tu
Eros Ramazzotti e Alicia Keys cantano L'aurora
23.02 - Francesco Renga - Il meglio di me
23.08 - Esibizione dei The Kolors da Piazza Colombo
23.22 - Eddie Brock - Avvoltoi
23.29 - Serena Brancale - Qui con me
23.41 - Esibizione di Max Pezzali dalla nave Costa Toscana
23.49 - Samurai Jay - Ossessione
00.02 - Arisa - Magica favola
00.08 - Michele Bravi - Prima o poi
00.15 - Luchè - Labirinto
00.30 - Mara Sattei - Le cose che non sai di me
00.36 - Sayf - Tu mi piaci tanto
00.59 - Conti dà lo stop al televoto
01.07 - Classifica provvisoria
01.12 - Fine della serata
La terza serata di Sanremo 2026, segui la diretta di Liberoquotidiano.it