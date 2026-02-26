Sanremo 2026, polemiche "rosa" e il nodo-share: Carlo Conti tiene duro. La diretta della terza serata

Il Festival di Sanremo 2026 arriva alla sua terza serata. Lo share continua a non brillare, almeno rispetto ai fasti dell'anno precedente. Commentando i risultati della seconda serata, Carlo Conti ha scandito: "Il tempo è stupendo, sembra estate, forse per questo meno telespettatori". Sempre in conferenza stampa, scintille sulle "quote rosa", con il direttore artistico che ha respinto le accuse al mittente. Tant'è, all'Ariston insieme a Conti e Laura Pausini ecco Irina Shayk e Ubaldo Pantani. In scaletta la finalissima Nuove Proposte: a contendersi il titolo Angelica Bove e Nicolò Filippucci. I super-ospiti? Eros Ramazzotti, Alicia Keys, Virginia Raffaele e Fabio De Luigi. Sul palco i 15 Big che non si sono esibiti nel corso della seconda serata.

Eros Ramazzotti super ospite

Bagno di folla, davanti al Teatro Ariston, per l'arrivo di Eros Ramazzotti che stasera si esibirà insieme ad Alicia Keys con il brano "Aurora". "Emozionato? Eh, dopo 40 anni da 'Adesso tu'...Già il ritorno è emozionante, poi dopo 40 anni...". Come la prima volta? "Ancora di più".

Il Codacons contro Dargen

"È Dargen D'Amico il primo cantante di Sanremo a finire nella trappola della pubblicità occulta". Lo denuncia il Codacons, che presenta oggi un esposto all'Agcom chiedendo di aprire una indagine e sanzionare l'artista.

Ecco la lista dei 15 cantanti che si esibiscono stasera, in ordine di uscita:

20.40 - Ingresso di Carlo Conti e Laura Pausini

20.43 - Ingresso di Gianluca Gazzoli e inizio della sfida finale delle Nuove proposte fra Nicolò Filippucci e Angelica Bove. Apertura del televoto

20.58 - Annuncio del vincitore o della vincitrice delle Nuove proposte

21.06 - Conti apre il televoto per i cantanti Big

21.08 - Maria Antonietta & Colombre - La felicità e basta

21.14 - Ingresso di Irina Shayk

21.17 - Leo Gassmann - Naturale

21.23 - Premio alla carriera a Mogol

21.31 - Ingresso di Ubaldo Pantani che imita Lapo Elkann

21.34 - Malika Ayane - Animali notturni

21.45 - Sul palco il Piccolo coro dell'Antoniano

21.54 - Sal Da Vinci - Per sempre sì

22.03 - Collegamento con Paolo Sarullo

22.10 - Tredici Pietro - Uomo che cade

22.16 - Ingresso di Virginia Raffaele e Fabio De Luigi

22.26 - Raf - Ora e per sempre

22.37 - Eros Ramazzotti canta Adesso Tu

Eros Ramazzotti e Alicia Keys cantano L'aurora

23.02 - Francesco Renga - Il meglio di me

23.08 - Esibizione dei The Kolors da Piazza Colombo

23.22 - Eddie Brock - Avvoltoi

23.29 - Serena Brancale - Qui con me

23.41 - Esibizione di Max Pezzali dalla nave Costa Toscana

23.49 - Samurai Jay - Ossessione

00.02 - Arisa - Magica favola

00.08 - Michele Bravi - Prima o poi

00.15 - Luchè - Labirinto

00.30 - Mara Sattei - Le cose che non sai di me

00.36 - Sayf - Tu mi piaci tanto

00.59 - Conti dà lo stop al televoto

01.07 - Classifica provvisoria

01.12 - Fine della serata