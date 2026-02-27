Sanremo 2026, il riscatto di Carlo Conti e la folle notte dei duetti. Spunta Mister X in scaletta

Penultima serata, la quarta, per questo Festival di Sanremo 2026: è il momento delle cover e dei duetti. Tutti e 30 i Big in gara: reinterpreteranno, in tandem con altri artisti e volti dello spettacolo, un brano italiano o internazionale. Alla vigilia, nella terza serata, l'esibizione dei secondi 15 Big in gara. Carlo Conti sorride: gli ascolti sono in netta risalita, con il 60,6% di share registrato nella puntata di giovedì sera. Al voto Televoto da casa, sala stampa e radio (il primo pesa il 34% nel giudizio complessivo, secondo e terzo il 33%). Con Conti sempre Laura Pausini. Sul palco Bianca Balti, che torna all'Ariston. Nessuna star internazionale ma solo i collegamenti con i palchi esterni, dove si esibiranno Francesco Gabbani (al Suzuki Stage) e Max Pezzali (sulla Costa Toscana).
La quarta serata di Sanremo 2026, segui la diretta di Liberoquotiano.it
Malika Ayane stupisce con Santamaria
Malika interpreta Mi sei scoppiato dentro il cuore insieme all'attore Claudio Santamaria, che dimostra così di saper fare anche il cantante.
Levante incanta con Gaia
Levante sceglie I maschi di Gianna Nannini e condivide la grinta sul palco insieme a Gaia.
Il ritorno di Bianca Balti
La modella Bianca Balti torna sul palco dell'Ariston a distanza di un anno con la sua testimonianza di vita sulla battaglia contro il cancro.
Patty Pravo omaggia Vanoni
Patty Pravo omaggia Ornella Vanoni con il brano che le scrisse Gino Paoli: "Ti lascio un canzone".
Mara Sattei con Mecna
Terzo duetto: Mara Sattei con il rapper Mecna sulle note de L'ultimo bacio di Carmen Consoli.
Carlo Conti annuncia Alessandro Siani
Il conduttore Conti annuncia la sorpresa della serata: Alessandro Siani. Nel presentarlo urla anche un "jamme ja" spiazzando l'attore e comico napoletano intento a scendere le scale.
Emozione con Eddie Brock e Fabrizio Moro
Per la serata cover e duetti Brock sceglie di esibirsi con Portami Via di Fabrizio Moro insieme all'autore della canzone. Tanta emozione sia sul palco che in platea.
Elettra Lamborghini inaugura la puntata-cover
Un'esplosiva Elettra Lamborghini rompe il ghiaccio sul palco dell'Ariston in quella che solitamente è considerata come la serata più divertente del Festival. La cantante si esibisce sulle note di Aserejé insieme a Las Ketchup, le spagnole del tormentone di inizio secolo. Scende dal palco, canta col megafono e coinvolge il pubblico. Un inizio che promette bene.
Laura Pausini apre la serata con un medley
Pausini mascherata inaugura la quarta serata del festival cantando un medley dei suoi brani di maggiore successo.
Mistero svelato. "Mister X" è Siani
Svelato il Mister X comparso nella scaletta di Sanremo: si tratta dell'attore e regista Alessandro Siani, che sarà co conduttore della serata. Il giallo è risolto al Tg1 durante il collegamento con l'Ariston di Carlo Conti a fianco della giornalista Giorgia Cardinaletti. "Grazie per la possibilità che mi hai dato di fare la scala. Quando ho saputo che Mister X sono io, sono rimasto deluso", ironizza Siani.
Mistero nella scaletta di Sanremo
Dalla scaletta ufficiale della serata cover, ai blocchi di partenza, spunta Mister X. E in sala stampa parte il toto-nomi. Si parla di Leonardo Pieraccioni o Giorgio Panariello. E circola pure il nome di Fiorello. Le indiscrezioni convergono sul profilo di un comico. Mister X entrerà in scena per presentare il terzo duetto della serata tra Mara Sattei e Mecna con "L'Ultimo bacio" per poi introdurre via, via campioni e ospiti in gara con le altre cover.
La scaletta
20.40 - Ingresso di Carlo Conti e medley di Laura Pausini
20.49 - Conti apre il televoto
20.51 - Elettra Lamborghini con le Las Ketchup – Aserejé
20.57 - Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via
21.08 - Ingresso Mister X, l'ospite a sorpresa
21.11 - Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio
21.18 - Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone
21.24 - Ingresso Bianca Balti
21.27 - Levante con Gaia – I maschi
21.33 - Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro il cuore
21.44 - Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto
21.50 - Torna Mister X e presenta Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi
21.56 - Tommaso Paradiso con gli Stadio – L’ultima luna
22.02 - Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno
22.11 - Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita
22.17 - Ingresso di Bianca Balti
22.18 - Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo
22.26 - Torna Mister X e presenta Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole parole
22.37 - LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento
22.43 - Esibizione di Francesco Gabbani da Piazza Colombo
22.49 - Conti e Mister X presentano Raf con i The Kolors – The riddle
23.00 - J-Ax con Ligera County Fam. – E la vita, la vita
23.08 - Ditonellapiaga con Tony Pitony - The lady is a tramp
23.17 - Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax
23.23 - Ingresso Caterina Caselli
23.29 - Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Besame mucho
23.41 - Esibizione di Max Pezzali dalla Costa Toscana
23.47 - Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the road Jack
23.53 - Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola
00.00 - Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono
00.06 - Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – Baila morena
00.15 - Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni
00.21 - Fedez & Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura
00.34 - Ermal Meta con Dardust – Golden hour
00.40 - Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto
00.46 - Ingresso di Vincenzo Schettini
00.50 - Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà
01.00 - Chiello con il pianista Saverio Cigarini – Mi sono innamorato di te
01.06 - Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto
01.12 - Ingresso di Mister X
01.15 - Stop al televoto
01.22 - Annuncio del vincitore o della vincitrice delle cover
01.30 - Fine della serata