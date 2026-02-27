Sanremo 2026, il riscatto di Carlo Conti e la folle notte dei duetti. Spunta Mister X in scaletta

Penultima serata, la quarta, per questo Festival di Sanremo 2026: è il momento delle cover e dei duetti. Tutti e 30 i Big in gara: reinterpreteranno, in tandem con altri artisti e volti dello spettacolo, un brano italiano o internazionale. Alla vigilia, nella terza serata, l'esibizione dei secondi 15 Big in gara. Carlo Conti sorride: gli ascolti sono in netta risalita, con il 60,6% di share registrato nella puntata di giovedì sera. Al voto Televoto da casa, sala stampa e radio (il primo pesa il 34% nel giudizio complessivo, secondo e terzo il 33%). Con Conti sempre Laura Pausini. Sul palco Bianca Balti, che torna all'Ariston. Nessuna star internazionale ma solo i collegamenti con i palchi esterni, dove si esibiranno Francesco Gabbani (al Suzuki Stage) e Max Pezzali (sulla Costa Toscana).

La quarta serata di Sanremo 2026, segui la diretta di Liberoquotiano.it

Malika Ayane stupisce con Santamaria

Malika interpreta Mi sei scoppiato dentro il cuore insieme all'attore Claudio Santamaria, che dimostra così di saper fare anche il cantante.

Levante incanta con Gaia

Levante sceglie I maschi di Gianna Nannini e condivide la grinta sul palco insieme a Gaia.

Il ritorno di Bianca Balti

La modella Bianca Balti torna sul palco dell'Ariston a distanza di un anno con la sua testimonianza di vita sulla battaglia contro il cancro.

Patty Pravo omaggia Vanoni

Patty Pravo omaggia Ornella Vanoni con il brano che le scrisse Gino Paoli: "Ti lascio un canzone".

Mara Sattei con Mecna

Terzo duetto: Mara Sattei con il rapper Mecna sulle note de L'ultimo bacio di Carmen Consoli.

Carlo Conti annuncia Alessandro Siani

Il conduttore Conti annuncia la sorpresa della serata: Alessandro Siani. Nel presentarlo urla anche un "jamme ja" spiazzando l'attore e comico napoletano intento a scendere le scale.

Emozione con Eddie Brock e Fabrizio Moro

Per la serata cover e duetti Brock sceglie di esibirsi con Portami Via di Fabrizio Moro insieme all'autore della canzone. Tanta emozione sia sul palco che in platea.

Elettra Lamborghini inaugura la puntata-cover

Un'esplosiva Elettra Lamborghini rompe il ghiaccio sul palco dell'Ariston in quella che solitamente è considerata come la serata più divertente del Festival. La cantante si esibisce sulle note di Aserejé insieme a Las Ketchup, le spagnole del tormentone di inizio secolo. Scende dal palco, canta col megafono e coinvolge il pubblico. Un inizio che promette bene.

Laura Pausini apre la serata con un medley

Pausini mascherata inaugura la quarta serata del festival cantando un medley dei suoi brani di maggiore successo.

Mistero svelato. "Mister X" è Siani

Svelato il Mister X comparso nella scaletta di Sanremo: si tratta dell'attore e regista Alessandro Siani, che sarà co conduttore della serata. Il giallo è risolto al Tg1 durante il collegamento con l'Ariston di Carlo Conti a fianco della giornalista Giorgia Cardinaletti. "Grazie per la possibilità che mi hai dato di fare la scala. Quando ho saputo che Mister X sono io, sono rimasto deluso", ironizza Siani.

Mistero nella scaletta di Sanremo

Dalla scaletta ufficiale della serata cover, ai blocchi di partenza, spunta Mister X. E in sala stampa parte il toto-nomi. Si parla di Leonardo Pieraccioni o Giorgio Panariello. E circola pure il nome di Fiorello. Le indiscrezioni convergono sul profilo di un comico. Mister X entrerà in scena per presentare il terzo duetto della serata tra Mara Sattei e Mecna con "L'Ultimo bacio" per poi introdurre via, via campioni e ospiti in gara con le altre cover.