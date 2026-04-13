Stefano De Martino a Sanremo, "un'invasione": chi porta con sé

Tutto pronto per la "invasione" del palco dell'Ariston? Con l'arrivo di Stefano De Martino alla guida del Festival di Sanremo, a inizio 2027, sono in tanti a profetizzare la partecipazione della squadra dell'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi al più importante avvenimento televisivo della stagione. Dal quiz show di Rai 1 Affari tuoi al varietà di Rai 2 Stasera tutto è possibile, l'ormai ex enfant prodige della tv italiana, professionista affermato e re degli ascolti in varie fasce del palinsesto, probabilmente imbarcherà nella più prestigiosa avventura della sua carriera qualche "fedelissimo". I nomi, già dall'annuncio di Carlo Conti nel corso della finalissima dell'ultima edizione del Festival, hanno iniziato a girare: Herbert Ballerina, Francesco Paolantoni, Brenda Lodigiani e Biagio Izzo.

Gianni Morandi, "cosa ho mandato a De Martino": tam tam su Sanremo “Sono andato a trovarlo, gli ho detto che gli mando una canzone…": Gianni Morandi lo ha rivelato in un...

Proprio quest'ultimo, tra i protagonisti di STEP, l'ha buttata lì tra il serio e il faceto: "Ci saremo, io e Paolantoni, ma saremo sotto l’Ariston con una bancarella di 'o pere e 'o musso. Andremo a sostenere Stefano, e approfittiamo della situazione per vendere la trippa".

Affari Tuoi, Stefano De Martino perde la pazienza con Nadia: "Che strazio" Ieri, domenica 12 aprile, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da St...