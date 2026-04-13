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Stefano De Martino a Sanremo, "un'invasione": chi porta con sé

lunedì 13 aprile 2026
Stefano De Martino a Sanremo, "un'invasione": chi porta con sé

1' di lettura

Tutto pronto per la "invasione" del palco dell'Ariston? Con l'arrivo di Stefano De Martino alla guida del Festival di Sanremo, a inizio 2027, sono in tanti a profetizzare la partecipazione della squadra dell'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi al più importante avvenimento televisivo della stagione. 

Dal quiz show di Rai 1 Affari tuoi al varietà di Rai 2 Stasera tutto è possibile, l'ormai ex enfant prodige della tv italiana, professionista affermato e re degli ascolti in varie fasce del palinsesto, probabilmente imbarcherà nella più prestigiosa avventura della sua carriera qualche "fedelissimo". I nomi, già dall'annuncio di Carlo Conti nel corso della finalissima dell'ultima edizione del Festival, hanno iniziato a girare: Herbert Ballerina, Francesco Paolantoni, Brenda Lodigiani e Biagio Izzo

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Proprio quest'ultimo, tra i protagonisti di STEP, l'ha buttata lì tra il serio e il faceto: "Ci saremo, io e Paolantoni, ma saremo sotto l’Ariston con una bancarella di 'o pere e 'o musso. Andremo a sostenere Stefano, e approfittiamo della situazione per vendere la trippa".

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Più concreto Peppe Iodice, che a Tv Talk su Rai 3 analizza la possibilità: "Intanto non sarebbe un’invasione, ma una cosa pacifica. La verità? Stefano farà Sanremo. A STEP l’occasione era troppo ghiotta per non sfotterlo. Ma se lui fa il pensiero, noi corriamo". 

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