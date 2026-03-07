Calabrese sfoglia “Il diario del giorno"

L’informazione televisiva, oggi più che mai centrale visto il recente conflitto in Medio Oriente e i continui aggiornamenti che il pubblico sente il bisogno di avere, si arricchisce di un nuovo tassello. «Dopo i brillanti ascolti del quotidiano, condotto dal lunedì al venerdì da Sabrina Scampini, da oggi si arricchisce l’offerta informativa di Mediaset su Retequattro: Costanza Calabrese conduce Tg4 Diario del Giorno nel fine settimana, garantendo così al pubblico, un’informazione continua sette giorni su sette: il sabato dalle 15.30 alle 16.30 e la domenica dalle 14 alle 15.30. Le prime due puntate affronteranno il conflitto in Medio Oriente, l’impatto sull’Italia e la situazione dei connazionali coinvolti, senza tralasciare i grandi temi di stretta attualità, cronaca, sicurezza e giustizia».

Lo annuncia Mediaset in una nota. Costanza Calabrese è una professionista di primo piano dell’informazione Mediaset, azienda in cui lavora dal 2003 come giornalista prima su Rete 4 e poi nel 2005 su Canale 5. Qui lavora al Tg5 prima come cronista, poi come corrispondente dalla Sicilia e poi come redattore al politico. Dal 2009 al 2017 ha condotto l’edizione delle 13 e poi dal maggio dello stesso anno l’edizione serale delle 20.00. Dal gennaio 2023 conduce nuovamente l’edizione delle 13.

Figlia del compianto Pietro Calabrese, che è stato direttore della Gazzetta dello sport e Panorama, Costanza, 46 anni, ha condotto varie trasmissioni non giornalistiche sulle reti Mediaset. Insieme ad Alfonso Signorini ha presentato dall’Arena di Verona l’evento Opera on Ice, in onda su Canale 5 il 25 dicembre 2011, il 25 dicembre 2012 e il 25 dicembre 2013. È uno dei volti più amati tra i giornalisti del Biscione e ha vinto numerosi riconoscimenti. Nel 2010 ha vinto il Premio Giornalistico Internazionale Santa Margherita Ligure per la Cultura. Nel 2013 ha vinto il Premio internazionale del giornalismo Biagio Agnes nella categoria Premio giovani under 35. Dal 5 luglio al 7 settembre 2025 ha condotto l’edizione estiva di 4 di sera Weekend su Rete 4.

Dal 4 al 22 agosto dello stesso anno ha condotto anche 4 di sera News, al posto di Roberto Poletti e Francesca Barra. Il 15 agosto 2025, insieme a Giuseppe Brindisi, ha condotto una puntata speciale di Zona bianca dal titolo L’incontro Trump-Putin su Rete 4, dedicata al meeting tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska. Il 18 agosto, sempre con Giuseppe Brindisi, ha condotto una puntata speciale di Zona bianca dal titolo Guerra o pace su Rete 4, dedicata al tra Donald Trump, Volodymyr Zelensky e i leader europei alla Casa Bianca (Washington). E ora si troverà ancora a parlare di Trump, Medio Oriente, missili, petrolio: stiamo assistendo a un conflitto che interessa vari Paesi, le cui conseguenze sono al momento non immaginabili. Seguire gli aggiornamenti e informarsi attraverso la tv è al centro dei pensieri dei cittadini.