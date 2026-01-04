Domenica In, Enrica Bonaccorti: "Aspetto una risposta"

"Aspetto un incontro con il professor Tortora, devo capire cosa sia successo. Aspetto una risposta per capire cosa devo fare": Enrica Bonaccorti lo ha detto nello studio di Mara Venier a Domenica In su Rai 1, parlando del suo tumore al pancreas. "Devo capire se questa brutta cosa che ho si è ridotta un po' o si è spostata - ha proseguito la conduttrice, 76 anni -. Per ora non si sa, lo sapremo a breve. Il professore mi dirà se devo riprendere terapie o se la malattia si è ridotta, se ha lasciato quella vena per cui non si può intervenire...". E ancora: "Sono in un limbo".

Di recente, la Bonaccorti si è sottoposta a una tac "e ho fatto tutte le analisi - ha raccontato -. Suppongo le risposte arriveranno nel giro di 7-8 giorni. Non sono pessimista, voglio essere ottimista: la medicina è andata molto avanti in questo settore. Trasmetto leggerezza? Esternamente, dentro di me sono molto melanconica di natura".