di
domenica 4 gennaio 2026
Domenica In, Enrica Bonaccorti: "Aspetto una risposta"

"Aspetto un incontro con il professor Tortora, devo capire cosa sia successo. Aspetto una risposta per capire cosa devo fare": Enrica Bonaccorti lo ha detto nello studio di Mara Venier a Domenica In su Rai 1, parlando del suo tumore al pancreas. "Devo capire se questa brutta cosa che ho si è ridotta un po' o si è spostata - ha proseguito la conduttrice, 76 anni -. Per ora non si sa, lo sapremo a breve. Il professore mi dirà se devo riprendere terapie o se la malattia si è ridotta, se ha lasciato quella vena per cui non si può intervenire...". E ancora: "Sono in un limbo". 

Di recente, la Bonaccorti si è sottoposta a una tac "e ho fatto tutte le analisi - ha raccontato -. Suppongo le risposte arriveranno nel giro di 7-8 giorni. Non sono pessimista, voglio essere ottimista: la medicina è andata molto avanti in questo settore. Trasmetto leggerezza? Esternamente, dentro di me sono molto melanconica di natura".

La conduttrice ha rivelato di essersi chiusa nel silenzio, allontanandosi da amici e colleghi, dopo aver ricevuto la diagnosi: "All'inizio mi sono cancellata, è stato faticoso uscire da questo silenzio con me stessa. Non so perché sia andata così. Ho seguito la storia di Eleonora Giorgi, che ha affrontato questa malattia. Quando è arrivata la diagnosi, ho pensato che non sarei stata in grado di comportarmi nella stessa maniera e mi sono chiusa in me stessa". Ora che ha deciso di parlarne, la situazione è cambiata: "Tutte queste attenzioni e questo affetto mi imbarazzano un po'. Questa situazione brutta mi ha portato alcune cose belle, come alcune amicizie che si erano un po' perse. Con te, Mara, con Renato Zero...". Quest'ultimo Natale la Bonaccorti l'ha trascorso proprio insieme a Mara Venier, che quindi le ha detto: "Festeggiamo insieme Natale anche l'anno prossimo". "Va bene, io ci sono. Speriamo", ha risposto la collega.

