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Marco Giallini, la rottura del femore per colpa di un cane: la foto dall'sopedale

giovedì 19 marzo 2026
Marco Giallini, la rottura del femore per colpa di un cane: la foto dall'sopedale

1' di lettura

Una brutta caduta dalle conseguenze ancor peggiori, per Marco Giallini: l'attore ha rimediato la frattura della testa del femore ad Aosta, mentre era impegnato nelle riprese della fiction Rocco Schiavone, cavallo di battaglia di Rai 1 la cui produzione, ora, per ovvie ragioni è in stand-by.

Per Giallini dopo la frattura subito l'intervento per ricomporre la testa del femore. E dopo la chirurgia, ecco lo scatto pubblicato dall'ospedale sui social, fotografia resa pubblica dai colleghi e amici dell'attore, Mirko Frezza e Tullio Sorrentino. "Siamo andati a trovare il nostro amico Marco. Volevamo dirvi che va tutto bene, l'operazione a posto, è andato tutto bene. Marco si riprenderà molto presto", hanno fatto sapere i due in un breve video.

Dunque, Frezza - 52 anni - e Sorrentino - 60 anni - hanno snocciolato qualche dettaglio in più circa la dinamica della brutta disavventura di Giallini: "Un cane gli è saltato addosso e l'ha fatto cadere. Si è rotto la testa del femore, adesso è stato operato ed è andato tutto bene, tra qualche giorno lo rivediamo in giro", concludono i due.

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rocco schiavone

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