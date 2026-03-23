Affari Tuoi, Mauro imbarazzante: puntata chiusa in anticipo, esplode la bufera

La puntata di Affari Tuoi di domenica 22 marzo è stata anomala e brevissima: il protagonista Mauro, un toscanaccio simpatico dai lunghi capelli sale e pepe e dalla battuta pronta, ha chiuso la partita prima del previsto, accettando subito la prima offerta del Dottore di soli 15.000 euro. Nonostante una prima manche andata bene, con parecchi pacchi rossi ancora in tabellone e buoni numeri alti rimasti (inclusi i 300.000 euro), Mauro ha premuto il tasto stop dopo appena 10 minuti dall’inizio.Si è presentato scherzando con Stefano De Martino (“Stanotte ti ho sognato, mi hai detto dove sono i 300mila”), dichiarando uno stile di vita sereno: i soldi “passano in secondo piano”, preferisce “una bella pescata e qualche giorno di vacanza”. Ha sottolineato di essere contento dell’esperienza, di aver conosciuto altre regioni e bei pacchisti, senza rimpianti evidenti.

La partita è finita così presto che il resto della puntata è proseguito con una simulazione fittizia, priva di suspense, emozione o sorprese, con De Martino che ha cercato di tenere alto il ritmo rivelando cosa Mauro ha rinunciato, ma senza più vera tensione.Il pubblico in studio era spiazzato, ma soprattutto a casa è esploso lo scontento sui social, in particolare su X: molti hanno criticato duramente la scelta di chiudere subito, definendola assurda con un tabellone ancora favorevole, accusando Mauro di non aver voluto giocare davvero (“Cos’è andato a fare se non aveva intenzione di giocare?”, “Sceglieteli meglio i concorrenti”), di essersi accontentato troppo presto o di aver avuto fifa nonostante la posizione promettente.

Commenti come “Ha i big ancora e accetta 15k”, “Partita finita alle 21” o “Da quando ha accettato 15k tutti contro” hanno evidenziato rabbia e delusione, con timori per gli ascolti del programma.Anche il figlio Leonardo, in studio con lui – studente universitario serio e a modo – è apparso imbarazzato e deluso, con un risolino nervoso che tradiva la speranza di un gruzzoletto maggiore per il futuro, mentre Mauro lo prendeva in giro bonariamente. Una scelta pragmatica per Mauro, ma che ha spento l’entusiasmo generale.