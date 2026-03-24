Scherzi a Parte, Sal Da Vinci sbrocca: "Non rompere i cog***"

Nella serata di ieri, lunedì 23 marzo, l'ultima puntata stagionale di Scherzi a Parte, in onda su Canale 5. E tra le vittime di "tiri" del programma di Max Giusti anche Sal Da Vinci, fresco vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo con il brano Per sempre sì.
Lo scherzo ai danni del cantante si è consumato durante le prove generali del suo nuovo spettacolo, facendo leva su uno degli aspetti più delicati per ogni artista: la necessità che tutto fili liscio, senza errori o imprevisti. La situazione si complica fin da subito, quando gli viene comunicata l’assenza del suo storico batterista, sostituito all’ultimo respiro.
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Al suo posto si presenta un giovane musicista, completamente avulso rispetto al repertorio di Sal Da Vinci. Il cantante partenopeo prova inizialmente a guidarlo, cercando di mantenere la calma e salvare le prove, ma il ragazzo finisce per stravolgere i brani, trasformando persino una canzone d’amore in una versione metal. A quel punto la tensione schizza.
Sempre più irritato, Sal Da Vinci sbotta: "Ma stiamo impazzendo? Non ho il batterista per il debutto del mio spettacolo, ma state dando i numeri. Ti voglio bene, ma mi stai prendendo in giro? Non mi rompere i cog***".
Ad esasperare la situazione contribuisce anche l’intervento del manager del giovane artista, che minimizza il problema affermando che avrebbe imparato facilmente "queste cose napoletane". Una frase che fa ulteriormente lievitare il nervosismo dell’artista.
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Sempre più scosso e contrariato, Sal Da Vinci decide infine di interrompere tutto: prende la giacca e lascia il teatro, preoccupato per la qualità dello spettacolo e per il rispetto nei confronti del pubblico pagante. A quel punto, lo scherzo viene svelato: la tensione si stempera in facce stupite e grasse risate.