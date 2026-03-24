Scherzi a Parte, Sal Da Vinci sbrocca: "Non rompere i cog***"

Lo scherzo ai danni del cantante si è consumato durante le prove generali del suo nuovo spettacolo, facendo leva su uno degli aspetti più delicati per ogni artista: la necessità che tutto fili liscio , senza errori o imprevisti. La situazione si complica fin da subito, quando gli viene comunicata l’assenza del suo storico batterista, sostituito all’ultimo respiro.

Sempre più irritato, Sal Da Vinci sbotta: "Ma stiamo impazzendo? Non ho il batterista per il debutto del mio spettacolo, ma state dando i numeri. Ti voglio bene, ma mi stai prendendo in giro? Non mi rompere i cog*** ".

Sempre più scosso e contrariato, Sal Da Vinci decide infine di interrompere tutto: prende la giacca e lascia il teatro, preoccupato per la qualità dello spettacolo e per il rispetto nei confronti del pubblico pagante. A quel punto, lo scherzo viene svelato: la tensione si stempera in facce stupite e grasse risate.