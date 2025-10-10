Libero logo
di Maria Pia Petrarolivenerdì 10 ottobre 2025
L'Aria che tira, David Parenzo assente: è con Cesare Cremonini

David Parenzo assente a L'Aria che tira nella puntata in onda oggi, venerdì 10 ottobre, su La7. A sostituirlo Gerardo Greco. Il motivo? Un impegno professionale concordato con l'azienda e pianificato da tempo. Il conduttore si trova infatti a Capri per il 40esimo convegno della Confindustria, dove ricoprirà il ruolo di moderatore di un panel, "Possibili scenari", che vede come protagonista il cantautore Cesare Cremonini e che si terrà domani alle 12 all'Hotel Quisisana. Il dialogo spazierà tra economia, cultura e visioni sul futuro.

Non è la prima volta che Parenzo si assenta dal programma. L'ultima risale allo scorso 2 ottobre, quando il conduttore non era in studio per lo Yom Kippur, la festività ebraica del giorno dell'espiazione. Nella puntata di ieri de L'Aria che tira, invece, c'è stato un momento di commozione collettiva quando è stato reso omaggio a Paolo Sottocorona, il meteorologo di La7 scomparso all'età di 77 anni.

Per anni Sottocorona è intervenuto a L'Aria che tirerà, segmento dedicato alle previsioni del tempo proprio all'interno della trasmissione di Parenzo. E quest'ultimo, con grande emozione, ha voluto sottolineare il vuoto che il meteorologo lascia nel programma, spiegando che nessuno prenderà il suo posto: "Caro Paolo, ovunque tu sia, questa sarà sempre la tua aria che tirerà, non c'è sostituzione"

