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Jackson tra mito e detrattori: un successo di share

di Klaus Davilunedì 23 marzo 2026
Jackson tra mito e detrattori: un successo di share

1' di lettura

Vi proponiamo Tele...raccomando, la rubirca del piccolo schermo a cura di Klaus Davi

CHI SALE (Michael Jackson-Ultime rivelazioni) Più se ne parla male e più il suo mito resiste. Un po’ una metafora della politica come viene vissuta oggi da certi ambiti della sinistra che esistono solo in funzione della denigrazione e della delegittimazione degli avversari. Intendiamoci, nessuno intende minimizzare ciò di cui è stato accusato Michael Jackson, ma colpisce che certi lati “oscuri” della sua vita privata, la cui veridicità non è mai stata chiarita, non facciano altro che alimentarne la leggenda tra fan e non. Questo spiega il successo dei tre docufilm mandati in onda nel pomeriggio di venerdì sul Nove uno dopo l’altro dalle 14:55 alle 17:45: Killing Michael Jackson, con le testimonianze dei tre investigatori che hanno condotto le prime indagini sulla sua morte; Michael Jackson: l'uomo dietro la maschera, sul vero volto privato della più grande popstar di tutti i tempi; Michael Jackson-Ultime rivelazioni, sugli ultimi giorni di vita del Re del Pop. Complessivamente quasi 400mila spettatori per i tre doc con picchi di 170mila spettatori per quello sugli ultimi momenti di “Jacko”.

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michael jackson

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Redazione