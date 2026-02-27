Sanremo 2026, cosa appare sul gobbo: Eros Ramazzotti che dice?

Quando la cantante americana ha iniziato al pianoforte, si è subito fermata per "un piccolo problema tecnico". Così lo ha definito Carlo Conti, che ha immediatamente mandato la pubblicità. "Sono felicissima di essere per la prima volta su questo palco - ha affermato nel frattempo Keys - le mie radici sono italiane". L'esibizione è stata infatti una sorta di significativo ritorno alle origini, con Alicia che ha onorato le sue radici italiane, che risalgono ai suoi nonni siciliani e canta per l'occasione in italiano. Infine Alicia si è esibita al pianoforte nel celebre brano "Empire State of Mind", con la sua voce potente, acclamatissima dal pubblico.