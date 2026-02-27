Sanremo 2026, cosa appare sul gobbo: Eros Ramazzotti che dice?

Alicia Keys come Mariah Carey. Entrambe nel mirino per il gobbo. Sui social non è passato inosservato il monitor di Sanremo 2026 che arriva in soccorso dell’artista newyorkese, ospite al Festival per duettare con Eros Ramazzotti. Mentre canta in italiano L'aurora, la cantante americana butta un occhio sullo schermo. La "trascrizione fonetica"? Parole spezzate, vocali allungate, sillabe addomesticate per evitare errori.
Era già successo con Mariah Carey durante l’esibizione di Nel blu dipinto di blu per la cerimonia di inaugurazione di Milano-Cortina. Ma alla kermesse non ha attirato l'attenzione solo il gobbo. Proprio mentre Keys si apprestava a duettare con Ramazzotti, ecco che un problema tecnico ha interrotto l'esibizione.
Quando la cantante americana ha iniziato al pianoforte, si è subito fermata per "un piccolo problema tecnico". Così lo ha definito Carlo Conti, che ha immediatamente mandato la pubblicità. "Sono felicissima di essere per la prima volta su questo palco - ha affermato nel frattempo Keys - le mie radici sono italiane". L'esibizione è stata infatti una sorta di significativo ritorno alle origini, con Alicia che ha onorato le sue radici italiane, che risalgono ai suoi nonni siciliani e canta per l'occasione in italiano. Infine Alicia si è esibita al pianoforte nel celebre brano "Empire State of Mind", con la sua voce potente, acclamatissima dal pubblico.
IL GOBBO DI ALICIA KEYS #Sanremo2026 pic.twitter.com/hSn1gO1Msx— Lara| Sanremo era✨ (@deardeadpoets) February 27, 2026