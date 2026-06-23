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Eros Ramazzotti sbrocca con uno spettatore: "Cosa ti incazz*** con me?"

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martedì 23 giugno 2026
Eros Ramazzotti sbrocca con uno spettatore: "Cosa ti incazz*** con me?"

2' di lettura

Piccolo fuori programma nel corso dell'ultimo concerto di Eros Ramazzotti. Il cantante romano ha interrotto la sua esibizione a Messina perché si è accorto di uno spettatore molto agitato. Il motivo? Si stava lamentando per la scarsa visibilità dalla sua postazione. "Cosa ti incazz*** con me? - ha urlato Ramazzotti -. vieni giù, vieni qua. Aspé, stop stop. Che cosa vuoi? Ho capito - ha aggiunto l'artista -, ma io non posso dire a tutti di sedersi. Ragazzi - ha concluso -, più di questo che devo fare?".

La clip del concerto di Eros Ramazzotti è diventata subito virale sui social. Tanti i commenti di utenti, che si sono divisi tra l'indignazione e la comprensione: "Il bello dei concerti è il casino, sgomitare per farsi strada e vedere meglio. Bravo Eros", "Con i prezzi di adesso la gente giustamente pretende", "Ste cose non succedevano neppure nei discopub anni '90...", "Anche meno..", "Altro livello eros", "È sempre stato un villanazzo", "è incredibile che fermi un concerto perché uno spettatore si lamenta, l'apoteosi della permalosità. Ma ignoralo !! ... manco fossi un novellino, sono 40 anni che fai concerti", "Trasuda simpatia da tutti i pori..", "Io mi lamenterei per l'eccessiva udibilità".

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eros ramazzotti

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