Reggio Emilia, il pizzaiolo ucciso: una settimana prima dell'omicidio... il caso deflagra

Il gip del Tribunale di Reggio Emilia, Francesco Panchieri, ha convalidato l'arresto di Andrea Pellati, il 43enne indagato per omicidio aggravato e lesioni aggravate, per aver ucciso a coltellate il titolare della pizzeria Yoghi nella città del Tricolore, Raffaele Stipa, 67 anni, e ferito la sorella che era intervenuta per difenderlo ed è ancora ricoverata all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Il giudice ha riconosciuto l'aggravante dei futili motivi, ma non quella della premeditazione.

Nell'ordinanza emerge però un dettaglio sull'assassino destinato a far discutere. Soltanto una settimana fa, il 43enne Pellati aveva avuto una crisi violenta in centro a Firenze. Dopo essere intervenuti per calmarlo, i paramedici e le forze dell'ordine hanno quindi telefonato allo psichiatra che l'aveva in cura e hanno deciso di procedere a un trattamento sanitario obbligatorio.