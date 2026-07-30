Milo Infante, Mediaset mette il turbo: in onda già ad agosto

È un’estate molto frizzante dal punto di vista dei cambiamenti tv. Il cast di Ballando con le stelle, Striscia, Chi l’ha visto?, il futuro di Enrico Mentana, la nuova era di Milo Infante a Mediaset. La carne al fuoco è tanta. Ieri un’indiscrezione di Dagospia, che trova conferme, annuncia che Infante si fa in tre.

Dal 24 agosto, dunque anticipando la tradizionale partenza della stagione settembrina, conduce nel pomeriggio di Canale 5 Dentro la notizia (dal lunedì al venerdì dalle ore 16:45 alle 18:45) per due settimane, per poi lasciare lo spazio al Gianluigi Nuzzi, titolare della trasmissione (e conduttore anche di Quarto grado).

In attesa di approdare in prima serata al martedì (con Bianca Berlinguer che emigra al mercoledì sempre su Rete 4), Milo Infante proporrà nel pomeriggio della rete ammiraglia uno “spin off” del nuovo programma di prima serata che debutterà il primo settembre su Rete 4.

Lo stesso giorno (il 24 agosto) la mattina alle 11 fino alle 13, Infante debutterà anche su Rete 4 con il programma Ore 11. Il programma di prima serata di Infante pare che si chiamerà Verità nascoste. Sarà un programma di cronaca, dove approfondisce temi come Garlasco e similari. Infante ha spiegato nei giorni scorsi perché ha lasciato la Rai, network dove non sentiva una progettualità.

Poi è arrivata Mediaset: «Sulla mia strada, a un certo punto, ho incontrato un’azienda, nelle persone di Mauro Crippa (direttore generale informazione e comunicazione Mediaset, ndr) e Andrea Delogu (vicedirettore generale informazione Mediaset, ndr), che mi hanno prospettato un percorso di crescita, la possibilità di sperimentare, di osare, di rischiare». Intanto spunta una nuova indiscrezione. Monica Leofreddi seguirà Milo Infante a Mediaset, come opinionista fissa dei nuovi programmi del giornalista. Lei non lo dice esplicitamente ma lo fa intendere chiacchierando con Manuela Moreno nel dietro le quinte della puntata di ieri de La Vita in Diretta.