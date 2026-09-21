Bonus, Giuseppe Conte insiste: l'ultima trovata? 15mila euro ai 18enni

Giuseppe Conte ci riprova. Nonostante il disastro del Superbonus, il leader del Movimento 5 Stelle torna a insistere. Nel programma presentato all'assemblea di 'Nova', tra le proposte approvate dagli iscritti c'è il voto ai 16enni (che tuttavia ha avuto il 47,65% di voti contrari) e il reddito di base di 1.000 euro "dedicato ai lavoratori professionali della cultura e della creazione", definito dagli stessi grillini un "reddito creativo".

M5s, dal Pd arriva un siluro clamoroso a Conte: "Ah non era Vannacci?" L'Ucraina compare al 17esimo punto dei 20 proposti agli iscritti del M5S, da votare in vista della conclusione del p...

E ancora: una detrazione sui redditi da lavoro per gli under 35 nei primi 5 anni di occupazione; un abbonamento unico nazionale per i trasporti che sia gratuito sotto una determinata soglia Isee e "a tariffa fortemente agevolata per gli under 30"; un "assegno di autonomia universitaria", lo stop ai tirocini gratuiti (dovranno essere pagati) e la creazione di un fondo pubblico che garantisca la cauzione e una quota limitata del rischio di morosità per gli under 35 con un reddito compatibile con il canone ma privi di garanzie patrimoniali". Tra le misure per i giovani approvare dagli iscritti c'è anche il riconoscimento, al compimento dei 18 anni, di una "dotazione pubblica di 15mila euro", destinata "ai giovani appartenenti a famiglie con reddito annuo complessivo inferiore a 300.000 euro, con una modulazione che concentri il beneficio sui redditi bassi e medi".

Giuseppe Conte, balla spaziale in diretta tv: "Di cosa ho paura", gelo in studio Giuseppe Conte, di professione avvocato. Ma anche politico, leader del Movimento Cinque Stelle e per ben due volte presi...